Carlos Cuesta desvela en tres tronchantes minutos cuáles fueron los ‘méritos’ para enchufar al hermano de Pedro Sánchez

Carlos Cuesta se lo toma con humor.

El director adjunto de ‘Libertad Digital’ tiene tres gloriosos minutos en ‘El Programa de Cuesta‘ donde cuenta con mucha ironía cuáles son los ‘meritos’ que acreditan al hermano de Pedro Sánchez para conseguir el enchufe del que disfruta en la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE:

Hay que reconocer que por lo menos han buscado un tipo de excusa que es fácil de memorizar y así todo el peso es capaz de orquestarla y ya está. Que les preguntan, oye, que les pillan robando lo que sea en un banco. Nada, nada, el fango, el fango, es el fango, el fango me puso los billetes en la mano y somos limpios, ya está, es muy sencillo.

Se mofa, cómo no, de los criterios de puntuación otorgados a David Sánchez:

Bueno, lo que están viendo dicen que están muy tranquilos. Bueno, alguien ha debido estar muy tranquilo y es el hermano de Sánchez durante mucho tiempo, desde el año 17. Esto que están viendo son los criterios para seleccionarlo. Bien, los criterios, fíjense, titulación de profesor superior de música, 15 puntos. Titulación de profesor superior de música en otra especialidad, 10 puntos. Titulación de cualquier licenciado, 5 puntos. Máster en edición orquestal, 5 puntos. Estos son los máximos que se pueden obtener. Si van sumando todos, tiene que acabar saliendo 100 puntos. Y por lo tanto, si consigues sumar todos, llegas a los 100. Bien, acuérdense de lo que les había dicho. Vale, las valoraciones que tienen aquí son las del hermano de Sánchez. ¿En el que era máximo 15? 15. ¿En el que era máximo 10? 10. Y atención porque entramos en cosas que son muy valorativas. Experiencia profesional en dirección de orquesta, el valorativo. ¿Cuánta experiencia tienes? ¿Mucha o poco? No, no, ellos lo tuvieron clarísimo. ¿5 puntos máximo? Pues 5, ¿qué le vamos a dar? Experiencia profesional en actividades pedagógicas. ¿Cuál era el máximo? El máximo era 10. ¿Puntuación? 10. ¿Capacidad de organización de equipos? No puede haber una cosa más subjetiva. ¿Cuál era el máximo? 10. ¿10? Pues 10. ¿Qué te vamos a dar? El máximo, claro, ¿por qué?