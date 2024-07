Así forzó Begoña Gómez el encuentro entre su empresario fetiche y Sánchez: «¡Cuéntaselo a Pedro!»

Que Begoña Gómez guarde silencio no va a evitar que su escándalo quede apaciguado.

Más bien todo lo contrario.

Después de negar que Pedro Sánchez estuviese en al menos dos de las ocho reuniones que su esposa mantuvo con Juan Carlos Barrabés, ahora sale a la luz que fue la propia esposa del presidente quien forzó ese encuentro.

Según detalla el diario ‘The Objective‘, fue en 2020, cuando en un encuentro en La Moncloa entre Gómez y el empresario oscense, este último aseguró que fue la mujer de Pedro Sánchez la que reclamó que se organizase una cita entre el presidente y Barrabés.

Cuenta el empresario que, durante los meses en los que le ayudaba a estructurar su futuro máster que dirigiría Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con el nombre de ‘Transformación Social Competitiva’, él le comentó una idea vinculada a los fondos europeos.

Barrabés planteó la posibilidad de que el Gobierno Sánchez buscase plataformas tecnológicas internas que ayudasen a facilitar la llegada de la ingente cantidad de ayudas que procedían de la Unión Europea. Una idea que le gustó a Begoña Gómez.

Hasta tal punto quedó entusiasmada que soltó un claro:

Así que poco después tuvo lugar la cita en la que habló con Pedro Sánchez de los fondos europeos y este le preguntó que cómo veía el asunto.

Sin embargo, con todo el escándalo, Barrabés se muestra arrepentido por haber tenido relación con ella:

Ambos se conocieron hace un lustro en un evento que organizó el empresario. Durante aquellos años, la mujer del presidente buscaba protagonismo en el área social y allí, en ese encuentro, le comentó su intención de montar un máster que se llamaría ‘Transformación Social Competitiva’ en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y él accedió a ayudarla.

Barrabés aseveró que si llega a conocer ciertos aspectos, a buen seguro no hubiese tenido vinculación profesional con ella:

Yo solo la he tratado para estas cosas y, joder, es una putada porque la he tratado en estas cosas y, si lo llego a saber, pues no lo hago. No la he tratado en nada más. Yo no la he tratado en negocio, no me he ido a cenar con ella, no he tenido esa relación de amistad y no he quedado un fin de semana en no sé dónde. Ha sido muy circunscrito a estas cosas.