Ussía trolea la ‘ley Begoña’ de Sánchez: «Ni a Franco se le pasó por la cabeza»

Para quitarse el sombrero.

Alfonso Ussía, en ‘El Debate‘, trolea con mucha elegancia el ‘plan o la ley Begoña‘ con el que Pedro Sánchez pretende acallar a los periodistas criticos:

El escritor tiene claro que todas las informaciones sobre Begoña Gómez tienen su razón de ser:

El entresijo no es otra cosa que lo oculto, lo escondido, los enredos no fáciles de entender, lo que precisa de escondite y cautela, sobre todo en los hechos cercanos a la codicia y el aprovechamiento del poder. Y con todos los respetos que toda mujer me merece –soy más antiguo que un teléfono de pared–, la esposa de Sánchez está sobrada de entresijos, sin otra intención semántica que la previamente mostrada.