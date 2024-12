Juan Luis Cebrián: «Puede durar 3 días, 3 meses o 3 años, pero el sanchismo es ya un fracaso personal, político y nacional»

No da crédito.

Juan Luis Cebrián, brillante columnista de ‘The Objective‘, se queda ojiplático al observar la deriva hacia la que va la España pilotada por Pedro Sánchez.

El periodista, siempre reconocido seguidor de la causa socialista, asevera que ahora mismo no sabe hacia dónde mirar porque todo son auténticas atrocidades. Y así lo cuenta en su tribuna semanal en el diario dirigido por Álvaro Nieto:

Es tal el caos generado en nuestra Madre España por la ambición personal de Sánchez que ya no sabe uno donde mirar. Todavía esperamos explicaciones sobre los lazos que anudan el comportamiento servil del expresidente Rodriguez Zapatero al tirano banderas venezolano; las razones por las que fulminó el presidente a su cómplice político más fiel, verdadero número dos del partido socialista, señor Ábalos ; o las que justifican que el introductor de Koldo en el partido, guardián nocturno lo mismo de un puticlub que de los avales electorales del propio Sánchez, sea hoy el secretario de organización del PSOE .

Para no hablar de la situación judicial de la esposa del presidente y del hermano del mismo; de la imputación del fiscal general; del comportamiento del ministro de Exteriores, que regatea sus obligaciones frente a la Casa Real mientras se dedica a buscarle empleo a la cuñada japonesa del presidente, llamando incluso a legaciones diplomáticas; o de un ministro de Cultura al que el Estado paga por proteger al circo, atacar a la fiesta nacional, y menospreciar al presidente de la República francesa.

El autor añade que hay mucha tela que cortar:

Podríamos seguir con los detalles: un ministro del Interior que no se hace responsable de la corrupción de los jefes policiales encargados de luchar contra el narcotráfico; una vicepresidenta primera que miente y gesticula a troche y moche desde su escaño parlamentario; o un coro de voces ministeriales que recitan cada día la lección impartida por centenares de asesores pagados con cargo al erario público, y entonan el cántico del bulo y la máquina del fango. Para fango el de Valencia, pero ya se ha cuidado el presidente de no ensuciarse con él, no le vayan a estropear la foto.