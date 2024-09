Raúl del Pozo exige a Sánchez que se aplique lo mismo que recetó a Rajoy cuando no tuvo Presupuestos

Se puede decir más alto, pero no más claro.

Raúl del Pozo, en este inicio de curso político, no se ha dejado en el tintero la intervención de Pedro Sánchez y uno de los tantos anuncios que realizó.

Especialmente le llamó la atención al columnista de ‘El Mundo‘ la intención del presidente del Gobierno de querer sacar adelante los Presupuestos Generales para el año 2025.

El periodista conquense muestra serias dudas de que lo pueda conseguir:

En el Instituto Cervantes Pedro Sánchez anunció que trabajará para lograr unos Presupuestos sociales y ambiciosos, pero lo tiene difícil porque carece de mayoría estable para gobernar. Le quedan cuatro semanas para presentar las cuentas del reino en el Congreso, y no lo tiene fácil. No se anuncian elecciones. Hay bloqueo en el Senado y mayorías insuficientes en el Congreso.

Apuntó que el PP no tiene los apoyos suficientes y que los otros partidos que pudieran ser de su cuerda, PNV y Juntos por Cataluña, están más a la cuestión de la secesión que a los asuntos que acucian a los españoles:

El PP no tiene con quién acostarse porque Junts y PNV son de derechas, pero antes que nada son secesionistas. Gabriel Rufián piensa que Junts y el PP terminarán votando juntos, pero necesitan la amnistía, que no está solo en las puñetas de los jueces sino en las secretas intenciones de Sánchez. Puigdemont no se fía del presidente del Gobierno, pero siguen uno en las manos del otro, aunque cada vez más en las de Sánchez.

Raúl del Pozo exigió al dirigente socialcomunista que recuerde su propia hemeroteca y que, al igual que le dijo a Mariano Rajoy que sin Presupuestos no se podía gobernar, convocase elecciones en el caso de no tener el proyecto antes del 30 de septiembre de 2024. No obstante, cree que no las convocará hasta no tener la seguridad de, cuando menos, sacar un resultado que le permita seguir en el poder: