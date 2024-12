Carlos Herrera, sin medias tintas con el desprecio del Gobierno Sánchez a las víctimas de la DANA: «¡Panda de necios¡»

No hay por dónde coger al Gobierno Sánchez.

Carlos Herrera, director de ‘Herrera en COPE‘, estalló como nunca este 9 de diciembre de 2024 al tener constancia de que nadie del Ejecutivo sanchista acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

Aparte de un secretario de Estado, solo estará presente un secretario de Estado, tal y como detalló el periodista almeriense:

Para Herrera, aún hay tiempo para que en La Moncloa arreglen el desaguisado:

O sea, todavía se puede enviar. Vamos, a ver cómo les diría yo. Que vaya Pedro Sánchez , qué quieren que les diga. En la agenda del Gobierno no dice absolutamente nada. Pedro Sánchez, si va, lo oculta hasta el último segundo, y si lo está ocultando, habrá que saber el motivo.

Tiró de ironía para descartar las razones que llevan a Pedro Sánchez a no tener este evento en su agenda:

No queremos pensar que sea porque el presidente del Gobierno tenga un poquito de temor a acudir a Valencia, después de su famosa huida de Paiporta, cuando dejó solos a los Reyes y a Mazón . La misa comienza a las siete de la tarde, en la catedral de Valencia, organizada por el arzobispado. Y esta panda de necios que gobierna, son capaces de no ir nadie.

Pero no es el único punto criticado por Carlos Herrera en relación al Gobierno. También está lo de Notre Dame y la ausencia de representación ministerial que, de rebote, ‘obligó’ a los Reyes de España a no acudir:

Y luego está lo de Notre Dame, los ecos de la polémica ante la ausencia de España, de ningún representante español, en el acto solemne de reapertura de la catedral de Notre Dame, el sábado pasado en París.

Macron cursó invitaciones para los Reyes y para el ministro de Cultura, Urtasun, que eran personales e intransferibles. Los Reyes no van a actos fuera de España sin llevar un ministro a su vera. Y podría ir ese o podía ir cualquiera. Que no estuvieran en un acto de alta cultura, una catedral símbolo del cristianismo, grandes países muy bien representados y no está España.