Feijóo avisa del peligro de los ‘tics’ totalitarios de Sánchez: “Es muy peligroso”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado fuertemente al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su deriva autoritaria, como confirmó en el Comité Federal de este fin de semana.

“Nos viene a decir que si hay que prorrogar los presupuestos o no se pueden aprobar leyes no pasa nada”.

En su intervención en Espejo Público, incide en que Sánchez al afirmar que avanzará en su “agenda progresista (…) con o sin concurso de un Poder Legislativo”, demuestra su personalidad y es un ‘tic’ peligroso.

“Es la clarificación de la personalidad de un presidente que lo ha sido después de perder las elecciones y de pactar con los independentistas el Código Penal. Que lo sigue siendo y ha obtenido una prórroga después de pactar en el Parlament con el dinero de todos los españoles, su prórroga como presidente. Acredita un ‘tic’ muy peligroso que es pensar que el Ejecutivo puede intervenir en Poder Judicial. Que está ocupando las instituciones, lo hemos visto hace unos días con el Banco de España y tampoco le preocupa que en el Congreso esté en minoría. Y además, todo ello, rodeado con una agenda de corrupción muy preocupante. No hay ningún primer ministro europeo que esté en la situación que está Pedro Sánchez”.

En este sentido ha recordado que el presidente ha perdido más de 30 votaciones en el Parlamento y que por otro lado, tampoco ha convocado a los presidentes autonómicos pese a que estos han solicitado la Conferencia de Presidentes para tratar temas como la financiación y las necesidades particulares de cada territorio.

“A mí el presidente me ha convocados dos veces y he acudido. Lo que no haré es acordar nada que vaya en contra de todos los españoles. Otra cosa es pactar para tener un Poder Judicial libre de interferencias políticas. Para lo que es la igualdad, la legalidad y la equidad en España, estoy dispuesto a ir”