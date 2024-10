Antonio Naranjo estalla ante Alberto Sotillos por justificar la suelta de etarras: «No tienes derecho a mentir»

La trampa que el Gobierno Sánchez, en connivencia con EH Bildu, perpetró para soltar a presos de ETA sigue coleando.

En el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), Antonio Naranjo y Alberto Sotillos mantuvieron un acalorado debate.

El que fuera candidato a liderar el PSOE en Madrid defendió la medida del Ejecutivo porque, según su criterio, no se estaba rebajando ninguna pena a los terroristas, sino que estos iban a cumplir a rajatabla el tiempo tasado en la cárcel.

Sin embargo, Naranjo no estuvo convencido y consideró que el Gobierno estaba más a contentar a uno de sus socios de investidura, EH Bildu, que a ponerse del lado de las víctimas del terrorismo:

La solución es bien sencilla, si el señor Sánchez no quiere beneficiar a Txapote y humillar a las víctimas, como dicen ellas, solo tiene que retirar la ley. Y si no retira la ley, lo que estará haciendo Sánchez es lo que debería conseguir elevarse con los votos, lo va a conseguir sobre los cadáveres de las víctimas del terrorismo. Es así de sencillo. Luego si queréis hablamos de esto, de que el PP y VOX se ha equivocado.

Sotillos sostuvo que las penas no se rebajaron:

Se han equivocado una vez que han visto que era una equivocación, porque en ese momento no estaban equivocados. Según ellos lo dijeron. Es que para saber si debe retirarla o no, yo creo que hay una cosa que es clave, que es que aquí no se ha rebajado penas. Es decir, no hay una rebaja de penas.

Naranjo saltó:

¿Cómo que no?

El politólogo no se bajó del burro:

No se les están rebajando penas. Simplemente es una persona que tiene que cumplir 30 años, se ha considerado que los 5 que ha cumplido en Francia ya computan porque ya ha estado encarcelado esos 5 años. No se ha rebajado ninguna pena. No, es que es muy falso. Entonces, si queremos de verdad tratar con respeto a las víctimas, y me parece fundamental, es un error decir que se están rebajando penas para excarcelar a terroristas. Pero no porque hay un pacto con Bildu y Sánchez y hayan dicho, ¡oye, vamos a sacar a estos mucho antes de lo que se merecen! Otra cosa es que es una directiva que te recomienda Europa…

Nacho Abad, viendo el cariz que iban tomando los acontecimientos, quiso bajar el diapasón:

Un segundo. Chicos, chicos, a ver. Yo sé que os indignáis por lo que dice Sotillos, pero Sotillos tiene todo el derecho a poder hablar.

El periodista de Alcalá de Henares estalló:

No, no se tiene derecho a mentir. Estáis mintiendo. No es verdad lo que dice.

Y Sotillos volvió a negar la mayor:

Yo entiendo que se quieran aprovechar de este hecho con fines políticos. Pero eso es lo que daña a las víctimas. Es decir, y decirles a las víctimas que esto es un pacto que están hechos para que Bildu gobierne y que ETA siga ganando, eso es una barbaridad. Cada vez que alguien dice que ETA va ganando, yo no sé de qué lado está, pero desde luego no del de la democracia. Porque darle a ETA la victoria de que va ganando cuando está hundida, darle un reconocimiento.

Naranjo remachó: