Felipe González oculta con una poderosa razón la lista de candidatos para relevar a Sánchez: “¡Estarían muertos!”

Dos socialistas de toda la vida.

Felipe González y Alfonso Guerra, expresidente y exvicepresidente respectivamente del Gobierno de España, mostraron su preocupación en ‘Espejo Público’ (Antena 3) ante la deriva que está mostrando el PSOE de Pedro Sánchez.

De hecho, sobre el próximo congreso federal de la formación de Ferraz, que se celebrará en Sevilla en el mes de noviembre de 2024, Guerra se mostró muy crítico con el ordena y mando del presidente del Gobierno:

González también afeó a la actual dirección que no se les haya invitado a ese congreso:

Ya pasó en la conmemoración del 40 aniversario del triunfo electoral. Me pareció insólito que en aquel momento Alfonso Guerra no estuviera allí. Que 40 años después desaparezcan los protagonistas… recuerdo que comenté eso con una de las personas de peso en esa dirección. Dije, se puede hacer peor pero se necesita mucho esfuerzo para hacerlo peor.

Para el expresidente del Ejecutivo español, lo triste es no poder dar públicamente una lista de posibles sustitutos a Sánchez ante la posibilidad de que estos acabasen ‘amortizados’:

Nosotros nunca renunciamos a la autonomía estratégica del partido. Digo que se debe tener vocación mayoritaria porque uno debe ofrecer un proyecto a la sociedad que sea aceptable para la mayoría social. Hay quien dice que no hay nadie que pueda sustituir a Sánchez. La política no resiste el vacío, podría no ser Sánchez. Podría no ser Sánchez y habría candidatos con envergadura para serlo en el partido. Tengo en la cabeza varios, pero si lo que sale de mi cabeza se conoce públicamente está muerto.