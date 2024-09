Carlos Díaz-Pache regresa a la Asamblea acogotando al ‘caudillo enamorado’ por su pufo de ‘ley Begoña’: “¡Es el Rey Sol!”

Arranca el curso político en la Asamblea de Madrid y la izquierda se lleva la primera en la frente.

Primero, Isabel Díaz Ayuso retrató a Juan Lobato (PSOE) y Manuela Bergerot (Más Madrid) a cuenta de la bochornosa ‘ley Begoña’ y el concierto catalán.

Luego, Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, volvió con un discurso durísimo dirigido a Pedro Sánchez y Begoña Gómez:

Díaz-Pache continuó con el ‘plan de degeneración democrática’ del Gobierno que pretende amedrentar a periodistas y jueces:

“Total, que el ‘caudillo enamorado’ nos ha preparado un plan de degeneración democrática para venir contra todos. Para empezar, dejarán de ser delictivas las injurias al rey, pero seguramente podrá ser condenado quien se meta con Begoña Gómez, porque Begoña Gómez no será la jefa del Estado, pero es la reina de su corazón. Y no sería un plan de Sánchez si no tuviera ese puntito de narcisismo. Para luchar contra las presiones a la prensa va a preparar una comisión que va a crear por decreto urgente donde muchos ministros van a poder controlar directamente a la prensa. Solo ellos podrán controlarlos. Y Bolaños presentará una estrategia contra la desinformación. Irán contra quien publique noticias falsas o abiertamente tendenciosas. Irán a favor de los verdaderos profesionales”.

El portavoz popular desmontó el plan de Sánchez en un santiamén:

“Así que las preguntas son evidentes. Primera. ¿Noticias tendenciosas según quién? Según el ministro Bolaños. Segunda, ¿verdaderos profesionales según quién? También el ministro Bolaños va a repartir los carnés de periodista. Tercera, ¿Bolaños va a decir a los medios de comunicación, a los periodistas qué pueden o qué no pueden decir o escribir? Cuarta, y no por repetida menos importante, ¿qué piensa el PSOE de Madrid de este nuevo ataque a la libertad, en este caso a la libertad de prensa? Y quinta, señor Sánchez, ¿usted quién se cree que es? El Rey Sol. Es un plan perverso y antidemocrático con el que Sánchez pretende que todos los españoles trabajemos para él de forma sumisa y sin alzar la voz. Pues, señor Sánchez, usted es un empleado de los españoles. No es ni nuestro padre ni nuestro jefe. Es el jefe, el gran jefe, de Marlaska, de Bolaños y de unos pocos más. Desde luego no es el jefe de Isabel Díaz Ayuso, no es el jefe de los periodistas de la prensa libre y no es el jefe de los españoles tampoco, ni siquiera de los que le han votado […] si Pedro Sánchez quiere regeneración democrática, debería empezar a comportarse como el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.