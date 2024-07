Rehabilitados los Guardias Civiles Democráticos.

Nuestro amigo Fornet, nos dijo adiós hace unos meses, pero está ausente no desaparecido. Va por ti, nunca te olvidaremos.

Pase lo que pase siempre sucede para bien.

En recuerdo a nuestro querido amigo y compañero José Manuel Sánchez Fornet, descanse en paz. Los derechos humanos no se mendigan se exigen.

Ayer por la mañana se acaba de aprobar la ley en la que se recoge la rehabilitación de los guardias civiles democráticos, conocidos como UMDVERDES, es sin duda una gran noticia que tardó en llegar pero que sin duda cierra una herida democrática y la brecha en los derechos humanos quebrada desde el estado, por funcionarios públicos contra la democracia y el estado constitucional.

Con esta aprobación se da comienzo a la transición democrática en la guardia civil, tenemos que felicitar a todo el conjunto del congreso y muy especialmente a Enrique Santiago, que nunca dejó de trabajar por los derechos humanos de todos lo ciudadanos sean y posean la ideología que tengan. Como dijimos hace tiempo: «Los derechos humanos no se mendigan se exigen» en el presente caso ese lema ha sido seguido por el parlamento de España y concienzudamente trabajado por muchos diputados y responsables públicos que han creído y creen en la democracia en el estado de derecho y en una amplia regeneración democrática.

Lo que han sufrido los UMDVERDES en España, ha sido un crimen vergonzante, con la enmienda de Sumar y con el apoyo de nuestro parlamento se pone fin a una situación que nos hace confiar en que la Guardia Civil, va dejar de ser un estado dentro de un estado y que comenzará la normalización democrática, tratando a nuestros compañeros y compañeras como personas y en igualdad con el resto de las policías del estado Español.

La rehabilitación de los guardias civiles democráticos se hace dentro de una ley que garantiza los derechos de todos los ciudadanos dentro de una disposición adicional corta breve y que pone punto y final a una guerra donde la paz sólo necesitaba un párrafo y unas cuantas letras.

Terminando. Iniciamos la paz de los cementerios y la paz en nuestra sociedad democrática y como no, es el momento de recordar a todos los que vivos y fallecidos han formado el ejército que durante treinta años, estuvieron en las trincheras trabajando por la justicia y por el estado de derecho. Debiendo recordar a nuestro querido hermano y compañero «José Manuel Sánchez Fornet», fallecido hace muy poco el cual después de muerto ganó su última batalla. Gracias José Manuel desde donde estés estarás viendo el inicio de nuestra reincorporación a nuestra casa de donde nunca debimos ser expulsados.

Para Finalizar Ya. Siempre dijimos que tenemos la Fuerza de la razón y no la razón de la fuerza, nos quitaron el oxígeno y nos enterraron en la fosa atlántica con una buena zapata para que no recuperáramos el oxigeno, nos enterraron mal y ahora lo han reconocido. Nos hicieron de todo, encarcelamientos, persecuciones de todo tipo, vigilancias y seguimientos ilegales, encierros en los psiquiátricos del régimen democrático, pero ya lo olvidamos, nuestra razón como humanos es utilizar el perdón y pedirle al universo que el camino les sea transitable. Como le comenté muchas veces a Fornet: «Pase lo que pase siempre sucede para bien». Ignoramos mucho y sabemos casi nada, la ciencia del no saber se impone y ahora tocar seguir en el camino y que cada uno aguante su vela, que el camino sea leve para todos aquellos que han guardado silencio, para todos aquellos responsables políticos que durante años, nos han engañado y colaborado con graves acciones delictuales como las llevado a cabo con los guardias civiles democráticos. Nuestros muertos comienzan la paz y dejan de retorcerse en sus tumbas.