Los escándalos de la corrupción se multiplican.

Es inédito que el Fiscal General del Estado se encuentre imputado por el Tribunal Supremo; también es insólito que la mujer de un Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se encuentre igualmente imputada; que Ábalos, que fue la mano derecha de Sánchez se encuentre en igual posición; que un amiguete de Sánchez, Víctor de Aldama, aunque lo niegue, las fotos y abrazos le delatan, con un letrero en la puerta de prohibida la entrada, hasta ahora en prisión provisional, tire de la manta y descubra las mordidas de miembros del partido y del gobierno; que el hermano de Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, también se encuentre imputado, así como como un largo etcétera de asuntos que rodean al partido y al gobierno. Pues, a pesar de todo, un escándalo tras otro, Sánchez será reelegido este fin de semana como Secretario General del PSOE y por ende volverá a ser candidato a la Presidencia del Gobierno cuando convoque elecciones ¿Cómo es posible que se pueda llegar a esta situación en un país supuestamente democrático? Todo un esperpento.

Todo es mentira, se han apresurado a manifestar Santos Cerdán, Felix Bolaños, Patxi López y el propio presidente del Gobierno. Pero lo cierto es que Aldama en 2022 fue invitado vip durante cinco días a un campo de élite de la Guardia Civil y en octubre de ese mismo año Marlaska le concedió la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, que le fue impuesta por el Coronel de la Guardia Civil José Vázquez, jefe del terrorismo yihadista, que le felicitó efusivamente destacando su “altruismo” y que contribuyera a “resolver” apartados que el Instituto Armado “no podía resolver”. En cuanto a Begoña Gómez hay que señalar, como dice Santiago González en el Mundo “Ni las consortes que precedieron a Gómez incurrieron en descaros semejantes ni sus maridos osaron pisar la ley como el suyo”. Ninguna “dama” cruzó antes la línea entre lo público y lo privado. Sólo Begoña Gómez ha usado asesores de Moncloa para sus intereses personales. Ni a Carmen Romero, Pilar Ibáñez, Ana Botella, ni a Elvira Fernández, licenciadas las cuatro, se les ocurrió autotitularse doctoras y mucho menos catedráticas. Y en esto llegó Begoña, que era bachillera, lo cual no le impidió adjudicarse una cátedra en connivencia con sus contactos desde que su marido accedió a la Presidencia del Gobierno.

Ahora, más aún, hablamos del Fiscal General del Estado, como decía nunca había sido imputado nadie que ostentara ese alto cargo, cuya misión es defender la legalidad y perseguir lo contrario. Pues bien, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha señalado en su último Informe que Álvaro García Ortiz, tuvo una “participación preeminente en la filtración de los correos electrónicos privados del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este informe también revela que la Fiscalía habría filtrado antes la noticia del fraude de González Amador, que presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de revelación de secretos y la vulneración de su derecho de defensa, querella que se elevó al Tribunal Supremo, al considerar que el máximo responsable era Álvaro García Ortiz. El instructor del TS, magistrado Ángel Hurtado, ordenó registrar los despachos de García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. La UCO emitió dicho informe sobre el análisis de todas las comunicaciones de la fiscal jefe provincial con otros miembros de la Fiscalía, y en el registro efectuado en su despacho el 30-10-2024 llegó a decir Pilar Rodríguez sobre este asunto del novio de Ayuso “Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro”. Más que lamentable y propio de las cloacas del Estado, no sólo por las filtraciones, que también, sino por su contenido a todas luces delictivo.

Ahora, el magistrado-juez del TS Ángel Hurtado ha dictado una providencia en la que acuerda la citación como testigo del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, dado que según publicó ABC, Pilar Sánchez Acera, Jefa de Gabinete del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López Águeda, se puso en contacto con Lobato para que utilizara en la Asamblea de Madrid la información reservada relativa a la pareja de Ayuso y él lo hizo mostrando el documento cuando aún no era público. Una vez que el Supremo imputó al Fiscal General del estado, Lobato acudió a una notaría para dejar constancia de las palabras intercambiadas con Sánchez Acera, pero lo cierto, repito, es que él mostró el documento en pleno de la Asamblea de Madrid.

Bueno, ya me recojo, aunque no sin antes reseñar lo que ha dicho Maite Rico en el Mundo “A Sánchez no le bastaba con destrozar el orden constitucional y la igualdad entre españoles para garantizarse el apoyo de socios antisistema. Ahora sabemos que también ha estado administrando corruptelas y premiando a ministros y colaborando con puestazos a cambio de su silencio. Y ha desarticulado la política exterior, convirtiendo a España en cómplice del narco-régimen venezolano y violando los acuerdos europeos. Con razón no ha tenido tiempo de gobernar. Con razón no ha sido capaz de gestionar la pandemia ni la DANA. En cambio, se ha dedicado a copar instituciones y a inundar el BOE con leyes chapuceras. La tormenta perfecta: un presidente tóxico, unos ministros deleznables, unos aliados desaprensivos, unos seguidores sectarios y una prensa sincronizada que ya no se distingue de la parodia. El resultado es la mayor crisis política, institucional y moral en 45 años de democracia”