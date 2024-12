José Piñeiro, Lista de la Operación Columna, El holocausto de la Guardia Civil: la lista de Schindler

Reproducimos la entrevista hecha por Marcelino Bermúdez de la UnionGC, hecha al objetivo número 13 de la lista de la operación Columna, el holocausto llevado a cabo cuando gobernaba Felipe González. Lista de la operación Columna La Lista de Schindler Operación columna

La monarquía de España y el estado democrático y de derecho no ha podido caer más bajo. Los guardias civiles ejercían sus derechos constitucionales de forma pacífica y sin armas, solicitaban sus derechos especialmente frente a la corrupción y en garantía de los derechos de toda la ciudadanía y por eso fueron catalogados como, objetivos número uno -1-, no era ETA el peligro, eran los profesionales de las fuerzas de seguridad del estado cuya obligación era poner en manos de los jueces a los delincuentes fueran pobres, ricos o políticos. De noche llamaban y no era el lechero eran los hijos putativos de Hitler que resucitó a la par de la constitución del año 1978. Esta entrevista se publicó para rememorar los treinta años de la lista de Schindler hecha en España denominada la Lista de la Operación Columna.

1-Cómo cayó en sus manos la operación Columna. Me la dio Luis Roldán en Zaragoza, cuando éste cayó en desgracia y fue encarcelado como la cabeza de turco del estado de corrupción, yo no dudé en ayudarle porque sabía que él era el chivo expiatorio, me puse en contacto con Luis, y le presté ayuda para que saliera de prisión donde los corruptos lo habían llevado para tapar todas sus miserias, era el ideal para que nada más pasara, no fueron buenos momentos porque a pesar de estar fuera de la institución la presión sobre nosotros seguía y más que nunca. Una tarde en Zaragoza, mientras escuchaba a Luis y me relataba muchos de los secretos que guardaba y confirmaban todas mis hipótesis, al hilo de la conversación mi esposa fotocopiaba en una vieja y lenta fotocopiadora la operación columna, la cual nos iba trayendo para que Luis me la fuera explicando, fueron momentos duros porque al ir cogiendo folio tras folio iba leyendo el nombre de compañeros que había olvidado y el dolor iba aumentando mientras pensaba cómo era posible que me hubiera olvidado de estos compañeros, hasta de sus nombres, era la capacidad de supervivencia innata a la especie humana.

2. – Qué es la operación columna. Un conjunto de acciones de tal gravedad, dividida en varios acciones de persecución contra los guardias civiles, sus familias, vecinos y amigos, que solicitaban derechos constitucionales y sobre todo dignidad y protección frente al terrorismo de ETA. Era la década de los ochenta y la democracia no había llegado a los cuarteles, los guardias civiles carecían de todo, jornadas de 24 horas cada día, sin descanso alguno, se tenían que comprar el uniforme, se les obligaba a pertenecer a asociaciones que pagaba pero no tenía derecho alguno a participar en ellas, las vacaciones o permisos eran como los días de descanso si el servicio lo permitía, y especialmente todo era mucho más grave al estar destinado en zona de actividad de ETA donde carecíamos de los medios de protección esenciales, no teníamos nada, solamente nuestras manos para mancharnos con la sangre de nuestros compañeros asesinados por ETA.

3.- Que tipo de acciones presenta la operación columna. Concretamente destinó grupos dedicados a la lucha antiterrorista para perseguir a sus compañeros y se plasmó en un documento escrito en muchas hojas incluso de puño y letra El cual un general ya fallecido me ratificó en la Coruña que era real y que participó en ella, y al enseñársela se asombró al ver cómo existía de puño y letra parte de ella. Entradas ilegales en domicilios, intervenciones ilegales de teléfonos de todos aquellos sospechosos de apoyar el derecho de asociación de los guardias civiles, seguimientos de todos aquellos simpatizantes, políticos, periodistas etc que mostraran su apoyo al derecho de asociación que solicitábamos de forma pacífica y sin armas, delito contra los derechos fundamentales de las personas, detenciones ilegales en masa, acusaciones y denuncias falsas, y no es que lo diga la operación columna sólo, sino que las propias sentencias 69966-01 del TEDH y la del TC Recurso amparo 871-90 del Cabo Rosa así lo dicen, condenan al estado español por detenciones en masa y por vulnerar ya no sólo el derecho de asociación general sino el profesional. La sentencia del TEDH es contundente se emitió en el año 2001 y no se ejecutó en parte hasta el año 2009, reconociendo los mínimos derechos a los guardias civiles y como un favor.

4.- Se dio cuenta de la existencia de ese documento. Sí se le hizo llegar a cada ministro cuando tomaba posesión de su cargo, a cada presidente del congreso y del senado, así durante años, a cada Director general de la Guardia Civil, al defensor del pueblo. Durante años cada día tenía una gestión que hacer, excepto domingos , y era remitir un fax a cada autoridad responsable, primero fue la operación columna entera, y se enfadaban todos porque se les bloqueaba el fax, era uno de mis objetivos, a continuación solicitándole que me explicaran cada una de las acciones y que me indicaran si el derecho de asociación era legal o ilegal para los Guardias Civiles, las respuestas muchas veces eran amenazas veladas, lo que ignoraban es que nos derrotaron, nos tiraron al mar, nos enterraron y nos dieron por muertos pero los muertos que ellos mataron estaban mal muertos y que a pesar de derrotarnos nunca nos rendimos. Me entrevisté con cada grupo parlamentario, con cada responsable sabiendo que nada podía esperar de ellos, de ninguno, pero ellos seguían sin entender nada del mensaje, ellos en cada jugada perdían la partida, el egoísmo, la corrupción les llevaba al pozo y no eran capaces de analizar los hechos y rectificar. Cada entrevista era una victoria.

5.- Que le dijo la defensora del pueblo. Mantuvimos una entrevista con Soledad Becerril y con sus asesores y con la segunda de abordo, se quedaron asombrados y concretamente la mano derecha de la defensora del pueblo me dijo: “Cómo no han venido ustedes antes esto es increíble”. Recuerdo que yo me senté al lado de la Defensora del pueblo y uno de los cuatro compañeros que asistimos, Juan Antonio se puso hablar, mientras, aprovechando la atención de todos le pasé el informe columna a la defensora, movió tres páginas y me dijo: “Pero cómo tiene usted esto”, es secreto es reservado, yo me acerqué un poco más a ella, y le dije: pregúnteme cómo han hecho estos actos criminales contra todos nosotros, no como me ha llegado a mi este documento, me miró con cara de pánico, mientras yo la repasaba volviendo a ver cómo venia a una entrevista de tal importancia en zapatillas, con esta actitud me demostró que era una más que formaba parte del teatro de la corrupción, que a pesar de sus palabras no íbamos a poder contar con su ayuda, pero yo sabía algo que ella ignoraba, sabía que no podía contar con una persona que servía a su amo, pero mi objetivo era como les decía siempre contaminar al enemigo, porque el subconsciente es una parte que archiva las actitudes y al final pasa factura.

6.- Como la has vivido. Recuerdo muchas cosas, arresto tras arresto, hasta por respirar, pero especialmente, la detención por sedición, llegaron compañeros a las tres y media de la madrugada con la orden de ponerme los grilletes y meterme en un furgón, en el peor, los compañeros estaban avergonzados, no hicieron caso al mando y me trataron como verdaderos compañeros, me llevaron al juez togado militar de la Coruña acusado de sedición militar, y de ahí me trasladaron a la prisión militar de Alcalá de Henares donde estaban otro montón de compañeros acusados de un delito imposible, puesto que, el derecho de asociarse o no hacerlo estaba protegido por la vigente constitución, pero la corrupción existente permitía todo, y en este caso entrar en nuestras casas sin mandamiento judicial y espiar, detener y torturar a quien no fue sumiso al poder ilegal del juez togado militar y a los políticos de turno.

7.- ¿Quieres recordar el trato que recibiste por defender un derecho que contemplaba la Constitución? Casi mejor no recordarlo, nunca pude pensar que el solicitar poder solicitar una asociación cultural en plena democracia podía significar mi detención y persecución por sedición militar. Nunca pude creer que la gravedad de los delitos continuados cometidos contra mi persona y cientos de compañeros pudieran ser consentidos por la clase judicial y por la casta política. Me niego a creer que pude vivir esto en democracia. Me niego a explicarles a mis nietos que su abuelo en plena democracia y con una constitución democrática y en pleno estado de derecho, tuvo que sufrir el abandono del aparato judicial que miraba para otro lado, la carencia de garantías en los derechos más elementales, entradas y detenciones ilegales, comunicaciones intervenidas sin mandamiento judicial y la organización de operaciones delictuales e ilegales contra mi familia y todo mi ecosistema, una carrera de persecuciones que no sé ni cómo he podido seguir de pie.

8.-¿Tenéis esperanza de que por fin se haga justicia? No sólo esperanza, sé que se hará pronto realidad, y te preguntarás, como se preguntan muchos de mis compañeros, cómo pienso eso, cómo puedo pensar así y ser tan optimista. Te lo explicaré y lo haré desde el pensamiento sistémico, porque el pensamiento corto hace tiempo que lo dejé atrás, aprendí a pensar, y no a pensar como quieren que piense. Primero, porque se lo debo a todos aquellos compañeros que han confiado en nosotros, que soñaban con ser ciudadanos y no súbditos, compañeros que muchos están fallecidos, y a otros pocos que aún siguen vivos. Segundo, porque nuestros muertos se están retorciendo en sus tumbas y es nuestra obligación hacer que descansen en paz. Tercero, porque creo firmemente en los derechos humanos y éstos no se mendigan se exigen, porque todos los hombres nacimos iguales por naturaleza. Y por último y para terminar Ya, porque hay un efecto casi desconocido y que rige todo el ecosistema que nos conecta, porque todo aquel que sigue con la conciencia sucia, que ha hecho daño gratuito contra los guardias civiles que han dejado su vida por el estado de derecho y la seguridad de sus ciudadanos, esta gran familia que somos los guardias civiles; forman una línea de solidaridad que pone tal energía a funcionar que es como un huracán, puede tardar pero llega y la Justicia humana que no judicial está a punto de lograr la victoria.

Hay un principio universal que señala que los errores de los padres se heredan hasta la tercera o cuarta generación, y el hueco de la memoria no desaparece aunque nosotros dejemos de estar aquí. Cuanto más tarden más dolor, para ellos y sus descendientes. Soy optimista, es una forma de ser y estar y si estoy vivo después de todo lo vivido y de pasar por el calvario del terrorismo, conseguir nuestra rehabilitación profesional es un hecho y una realidad palmaria, lo que aún no es un hecho es que los ciudadanos guardias civiles y los españoles de a pie recuperemos nuestros derechos humanos y la democracia secuestrada, eso es otra canción, y mucho más difícil por la cantidad de corruptos y corruptelas que presenta el conjunto de nuestra sociedad.

Para finalizar, una celebre escritora conocida por Ayn Rand año 1950 dijo: «Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno por las influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio , entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada». Yo le añado, hay esperanza y lo podemos conseguir, los Guardias Civiles y nuestra querida Institución se lo merecen, España y los españoles mucho más.