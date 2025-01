Los perros no muerden, sólo los seres humanos.

En la vida se necesitan tres cosas: “La humildad de no sentirse superior a nadie. El coraje de afrontar cualquier situación y la Sabiduría de callar frente a la estupidez de ciertas personas”. De las instituciones como los Gobiernos, Jueces, y leyes, el valor para servir a su comunidad y no de servirse de ella.

Este artículo va dedicado a todos los compañeros ingresados por la fuerza en centros psiquiátricos militares, sin diagnóstico médico, solo por orden del mando a su capricho, no voy hablar de la cantidad de ellos que sufrieron este calvario porque no sería creíble, las fichas y los expedientes estoy seguro que aún estarán en esos centros sanitarios utilizados por los perros que no muerden, sólo muerden los seres humanos y algunas ocasiones algunos miembros de Instituciones que avergüenzan la historia y valores de la misma.

Todos los anteriores por acción, omisión y silencio colaboraron con los criminales actos que se desprenden de la “Operación Columna” y de los Gulaps o psiquiátricos que eliminaron por la vía ilegal, criminal e indecente a los guardias civiles democráticos. En democracia y en el estado de derecho se llevó a cabo como en Rusia, el internamiento de personas sospechosas de pertenecer al movimiento democrático de la guardia civil que cumpliendo escrupulosamente con la constitución española solicitaban por los cauces legales pertinentes el derecho a constituir una asociación.

Los perros no muerden, para llevar a cabo los actos que relatamos, se organizaron dos fases una la caza y captura de los demócratas, mediante la operación columna, mediante la caza de cada objetivo, con la colaboración de los jueces togados militares y otra el ingreso en prisiones militares con el objeto de inutilizarlos para su profesión de guardias civiles y así darlos como colectivo de locos.

Los perros no muerden, siguiendo con la planificación criminal contra la democracia y los demócratas, el poder judicial emitió sentencias que al día de hoy no se han cumplido. Colaborando con actos graves e inhumanos.

Los perros no muerden sólo los seres humanos. Como los sucesivos poderes que ocupaban el poder ejecutivo, judicial y legislativo no hacían nada ni por cumplir las sentencias ni cumplir con las obligaciones del estado de derecho y los convenios y tratados internacionales, persistentemente a cada gobierno y a cada Institución que mudaba a sus responsables se le remitía copia de la Operación Columna y las sentencias.

Los perros no muerden, los seres humanos SI. Cada consejo de ministros nuevos, cada defensor del pueblo nuevo, cada director general de la guardia civil, cada presidente del consejo de estado, etc recibían las sentencias y la operación columna, sin que hicieran nada salvo algún responsable de la guardia civil que se permitió el lujo de amenazar al que le envió la documental.

Los perros no muerden, los seres humanos y las Instituciones SI. De noche y sin autorización judicial se detuvo a servidores públicos, se violaron sus derechos básicos y se incumplieron las sentencias de los altos tribunales, mordiendo y eliminado el estado democrático y el derecho básico consagrado en nuestro marco juridico básico.

Los perros no muerden, algunas personas e Instituciones no solo muerden, sino son malvados. Bajo el régimen de Felipe González, ocurrieron graves situaciones con los guardias civiles democráticos y la explicación tiene su base en la eliminación total de los derechos civiles, democráticos y de los más básicos, a los que se opusieron sin la menor duda los UMDVERDES con claras actuaciones de denuncias que constan en los medios de comunicacion de la época, graves situaciones de corrupción como ejemplo los GAL, e infinidad de casos de corrupción denunciados por los “UMDVERDES”. Dejando que los casos de corrupción salieran por la puerta grande y abandonando a los Policías y Guardias Civiles a su suerte, a pesar de cumplir sus graves órdenes.

Los perros no muerden, sólo las personas malas e indecentes. Personas que se denominan políticos y que mediante el engaño de su programa electoral y brillante retórica prometen cambiar la sociedad para vivir mejor y lo único que cambian son sus vidas, aprovenchando la cosa pública para utilizando su legalidad, y no la legitimidad para hacerse multimillonarios y vivir del cuento como en un cuento. Ejemplos sobran en la España actual.

Finalizado. Los perros que forman parte de un extracto de la humanidad no cognitiva, no muerden, solamente muerden, engañan, utilizan el poder delegado del pueblo los políticos que en nombre de una sociedad más justa e igualitaria toman el poder para vulnerar los derechos humanos más básicos que se le ha otorgado a los seres humanos. Las pruebas son contundentes, Operación delictual columna, los Gulaps o psiquiátricos empleados para internar a guardias civiles sanos o con epidemia constitucional. Solo los humanos muerden, la ignorancia muerde y los que callan y miran para otro lado también muerden.

Para terminar Ya. Un país, unas Instituciones que permiten actos como los señalados, es un conjunto social en grado de salud social terminal, se puede esperar todo, los nazis llegaron en Alemania a casa de los Judíos, como en España a casa de humildes guardias civiles, de noche y sin mandamiento ni orden judicial legítima, sin delito punible por códigos penales algunos, sólo por el capricho de Felipe Glez, alias el Rey Sol y su advenedizo ministro del interior para detener, imputar, psiquiatrizar, a profesionales respetables que, como era su obligación exigían sus derechos y denunciaban los graves actos de corrupción que vivía el país y en los que los jueces y el resto de actores debían intervenir, sin que cumplieran con sus obligaciones. Las pruebas las sentencias y los hechos ya probados hablan por si solos, ahora toca esperar que a los que correspondan lleven a cabo acciones para desclasificar todas aquellas operaciones graves cometidas contra los guardias civiles democráticos, y contra toda la ciudadania, que se abra una comisión de la verdad y de investigación y que devuelva a todos los guardias civiles represaliados todos sus derechos en todos los términos, y cuando hablamos a todos y en todo hablamos de la dignidad y de sus derechos a pleno sol y no de noche como se ha hecho. Hay un gran principio en la humanidad el que daña paga y los autores deben responder.