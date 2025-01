¿Han traicionado las asociaciones profesionales de la Guardia Civil a sus precursores?

Decía Cicerón que la verdad se corrompe no sólo por la mentira sino por el silencio.

Comencemos como introducción al artículo de nuestro compañero Prades, y relataremos un sueño que tuve recientemente. «Tuve un sueño en el que aparecía una guardia civil democrática y al servicio del pueblo, una Institución Benemérita que no daba un golpe de estado en una fecha concreta un 23 de Febrero. Una institución que asumía los valores constitucionales y adaptaba su funcionamiento al estado social democrático y de derecho, en la que se respetaba a sus recursos humanos y trabajaba por tener las mismas obligaciones y derechos que otros cuerpos hermanos. Que no llevaba a cabo actos como la Operación columna, y que respetaba el derecho de asociación reconocido por las sentencias del Tribunal constitucional de España y del de derechos humanos de Europa –TEDH–. Una Institución que no permitía que el uso de los derechos constitucionales llevara a sus funcionarios a los psiquiátricos militares por orden del mando. Una Guardia Civil que no detenía de noche y entrando ilegalmente en sus casas por ser demócrata y cumplir con el ordenamiento constitucional. Tuve un sueño de decencia respeto a los derechos humanos, un simple sueño que por desgracia quedó en eso, en un sueño lleno de personajes innombrables que queriendo que nada cambiara lograron tener figuras que les sirven para todo siga igual. El sueño puso su fin con una breve imagen, son pocos los que lucharon y muchos los que se lucraron para que todo siga peor y siendo los últimos en dignidad, por dignidad también se entiende el derecho a una jubilación digna y a una Guardia Civil como policía y al servicio de todos los ciudadanos, no sólo de algunos ilustres gremios o ciudadanos especiales».Tricornios en Democracia.

El movimiento democrático y reivindicativo en la Guardia Civil de la década de los 80 y 90 del siglo pasado podría definirse como círculo de topos, cónclave de aventureros y asilo de soñadores.

Sus principales reivindicaciones históricas continúan sin realizar:

Puesta en libertad de nuestros presos políticos. Desmilitarización de la Guardia Civil. Derecho a la presunción de inocencia, juicios justos y por tribunales civiles. Pleno derecho a la libre sindicación.

Lo que podría interpretarse como anquilosamiento, como una falta de avance significativo. Sin embargo, también es importante considerar los logros y avances que sí han conseguido a lo largo de los años, mayormente ganados en los tribunales de justicia.

La respuesta a la cuestión es compleja y depende de la perspectiva desde la que se analice. El problema es que el ritmo de estas mejoras ha sido lento y muchas veces insuficiente, lo que hace que algunos vean a las asociaciones como complacientes con el poder político o incluso ineficaces.

Por otro lado, hay quienes argumentan que las asociaciones tienen un margen de actuación limitado dentro de un cuerpo jerárquico y militarizado, lo que les impide ejercer la presión que sí pueden realizar sindicatos de cuerpos civiles como la Policía Nacional o los Mossos d’Esquadra.

Es una percepción bastante extendida entre muchos guardias civiles. Se habla de que algunas asociaciones han caído en un cierto apoltronamiento, más centradas en su propia supervivencia y en mantener ciertas cuotas de poder que en seguir luchando con la misma fuerza por los derechos de los agentes.

El postureo también es evidente en algunos casos: manifestaciones y comunicados con tono reivindicativo pero sin consecuencias reales, reuniones con autoridades que se venden como logros pero que no producen avances sustanciales, y un discurso que a veces parece más orientado a quedar bien con el sistema que a desafiarlo.

Al no existir una verdadera capacidad sindical dentro del cuerpo, las asociaciones tienen un margen de acción limitado y dependen demasiado de la voluntad política del gobierno de turno. Además, algunas han generado una estructura interna que las acerca más a un ente burocrático que a un verdadero movimiento de presión.

¿Hay margen aún para que estas asociaciones recuperen su espíritu combativo o el sistema ya las ha domesticado del todo?

Sí, volver a los orígenes podría ser la clave. Cuando nacieron las primeras asociaciones, lo hicieron con un espíritu combativo, desafiando una estructura rígida y enfrentándose a represalias por simplemente reclamar derechos básicos. Esa esencia de lucha y sacrificio es lo que les dio legitimidad y fuerza.

Si las asociaciones recuperaran ese ADN original, dejando de lado el conformismo y la búsqueda de reconocimiento institucional, podrían volver a ser un motor de cambio real. Eso implicaría asumir riesgos, ejercer una presión más efectiva y recuperar la conexión con la base de guardias civiles que sienten que han sido abandonados.

Las grandes conquistas de derechos no se han logrado con comunicados tibios o reuniones formales sin presión real. Se han conseguido con lucha, sacrificio y desobediencia cuando ha sido necesario. Rosa Parks, Luther King, Sufragistas…

Eso no significa actuar de manera irresponsable, sino ejercer una presión real, con acciones contundentes dentro del margen legal, pero sin miedo a incomodar al poder.

Los primeros movimientos democráticos y reivindicativos de policías y guardias civiles, cuando aún estaban en la clandestinidad, fueron valientes porque sabían que su lucha les podía costar sanciones, expedientes e incluso la expulsión. Pero gracias a ellos, hoy existen ciertos derechos que antes eran impensables.

¿Los agentes de hoy están dispuestos a asumir ese espíritu de lucha o el miedo a las represalias pesa demasiado?…