Pilar Eyre: «El rey Juan Carlos todavía sigue enamorado de Corinna»

Esta biografía es la obra cumbre en la vida de Pilar Eyre, el fruto de un trabajo incesante durante cuarenta años para desentrañar cómo son las personas que conforman ese concepto vago que conocemos como «monarquía».

Ha biografiado a todos los personajes que rodean a Don Juan Carlos y ha escrito cientos, miles de artículos sobre ellos. «Al final he sentido que había atesorado suficiente información como para conocer a la persona que está detrás del personaje y había llegado el momento de escribir la obra que todo el mundo me reclamaba: la vida del número uno, del protagonista. Juan Carlos de Borbón y Borbón», afirma.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Pilar Eyre desentraña las motivaciones psicológicas de este rey icónico único en Europa hasta su melancólico ocaso. «No pretendo justificar al rey, sino explicarlo».

Es un retrato total de Juan Carlos, que en realidad ha sido tres Juan Carlos distintos:

El de la infancia, un niño halagado hasta extremos delirantes y al mismo tiempo tan abandonado que llevaba los calcetines rotos.

El de su madurez, capaz de acometer con inmensa fortaleza la titánica tarea de desmontar ley a ley el franquismo, y al mismo tiempo ser un juguete en manos de las mujeres debido a la exagerada pulsión sexual que lleva escrita en sus genes, mientras se le despertaba un ansia inmoderada de lujos y poder.

La caída en el abismo, sin freno que lo contuviera.

«El estudio minucioso del ser humano me revela un alma atormentada por la culpa, un rey depresivo y colérico al mismo tiempo, un gran desconocido para el gran público, no así para su familia o sus amigos. Por primera vez al descubierto, su comportamiento privado en momentos decisivos es uno de los aspectos más impresionantes del libro. En Yo, el rey hay mucha intimidad e historias que, o bien permanecían ocultas, o bien se conocían de forma incompleta. La vida conyugal con la reina, cómo era, como se terminó, los detalles sobre sus encuentros sexuales, sus enamoramientos, a veces profundos, otras veces fulgurantes y rápidos, se describen con todo tipo de detalles que no me había atrevido a contar hasta ahora. La muerte de su hermano, narrada por la única persona de la familia que estaba presente. También sus operaciones comerciales, primero ingenuas, cada vez más sofisticados, y cómo se le fue despertando el ansia inmoderada de lujos y dinero para ser «como sus amigos ricos»».

«Me gustaría que la gente supiera que, aunque soy periodista, no es un libro periodístico, sino de Historia, me avalan mis 21 libros anteriores, la mitad de ellos explicando fragmentos de nuestra convulsa y muchas veces incomprensible existencia colectiva. He querido escribir una biografía global de Juan Carlos de Borbón, de sus antecedentes, de su infancia, única pero también sórdida y solitaria, de la lucha por el poder (con su padre, con Franco, con Alfonso de Borbón), de aspectos sentimentales desconocidos (la relación con la reina Sofía, la muerte de su hermano, amigos y novias inéditas), sus aventuras económicas y lo que le impulsó a involucrarse en asuntos turbios cuyo alcance nunca sospechamos»

«Juan Carlos es un ser atormentado por la culpa (por la muerte de su hermano, por los enfrentamientos con su padre, por la relación abuelonieto con Franco). Unos lo detestarán, otros lo defenderán, pero es un libro escrito desde la honradez, un exhaustivo trabajo de búsqueda y de hemeroteca, contando con el apoyo de todos los buenos autores que han escrito sobre él y también con mis propias investigaciones. El ser humano. Eso es lo que me interesa. Que los lectores digan: no hemos leído un libro, hemos tocado un hombre».