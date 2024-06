Rafael López Charques: «Qué será, será»

Hace unos días escuchamos una vieja canción, interpretada magistralmente por Doris Day, que nos hizo pensar, y mucho, sobre lo que está pasando en nuestro país.

Seguramente muchos de ustedes la habrán oído más de una vez, se trata de “Qué será, será”

La razón de la reflexión que haremos es sencilla. La letra de la canción parece pretender ponernos de manifiesto la incapacidad de las personas para controlar su destino. Una de sus estrofas dice “lo que tenga que ser, será”, otra “el futuro no es nuestro para que podamos ver”. Nosotros no estamos de acuerdo.

Ahora bien, no podemos negar y no negaremos, que observando sosegadamente lo que ocurre en nuestro país, parece que muchos ciudadanos se han tomado muy en serio la canción, y no hacen nada para cambiar el rumbo de la nación. Total, como lo que tenga que ocurrir ocurrirá, ¿para que me voy a molestar y meterme en líos? Solo me buscaré problemas.

Esa postura es el verdadero problema que tenemos en la nación. Si nadie lo intenta, indudablemente no habrá ningún cambio. Lo hemos repetido muchas veces, cada persona, en la medida de sus circunstancias puede hacer, y mucho. Dejémonos de historias y pongamos manos a la obra. Ese es el camino, no olviden que el filósofo Diógenes ya dijo hace varios siglos que “el movimiento se demuestra andando”

Insistimos en el tema porque la verdad es que en estos momentos nos podemos decir que será de nuestro país y de nosotros. Con alguna rara excepción, todos los políticos se presentan como el ejemplo a seguir, unos sufridores o víctimas por nosotros, pero no nos dicen que futuro nos espera, o nos presentan uno que no se lo creen ni ellos.

Palabras bonitas si, muchas, pero los hechos nos demuestran que todo se queda en eso. De lo malo siempre son culpables o responsables los demás. Son fieles seguidores de la ley del embudo “lo ancho para mí, lo estrecho para ti”, porque si yo hago algo, llamémosle raro, siempre tengo una disculpa; si lo haces tú, estás condenado de antemano.

Efectivamente nos basta con contemplar lo que pasa un día sí y otro también.

Últimamente hay una polémica, en la que ya ha intervenido hasta la Unión Europea, en relación a actuaciones de cierta persona. En cualquier país verdaderamente democrático, en el que rigiese el sentido común, esa persona sería apartada de primera línea hasta que los tribunales resolviesen las cuestiones. Aquí no, sino al revés, cada día tiene más protagonismo, está “hasta en la sopa”.

En estas circunstancias repetimos que no podemos aventurar que será de nosotros. Lo que si afirmamos una vez más es que está en nuestras manos es determinar lo que vaya a ser.

Españoles hay que plantarse. Demostrarles a los políticos, no solo con palabras, sino también con hechos, que no estamos dispuestos a continuar así. El país es nuestro, no de ellos, y por lo tanto tenemos perfecto derecho a decidir. Que no nos vengan con cuentos de que ya votamos cada cuatro años, porque si bien eso es cierto, de que nos vale si ellos, cuando llegan al poder, se saltan hábilmente la legislación o la retuercen para poder hacer lo que les conviene.

Un ejemplo claro es la ley de amnistía, yo me olvido de lo que hiciste mientras me dejes estar donde estoy.

Ha llegado la hora de dar una respuesta concreta y precisa, a la pregunta ¿qué será de nuestro país? Podemos hacerlo, que no lo dude nadie. Nos costará sacrificios y esfuerzos, es cierto, pero quedarán ampliamente compensados con el país que conseguiremos. La victoria está a nuestro alcance.