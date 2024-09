Jose Manuel García Albarrán: «Un agosto ‘bochornoso’»

A pesar de los pesares, como decía mi abuela, este agosto ha sido un año más un mes muy caluroso. ¡Aunque lo raro sería que hiciese frío! ¿No?

Ya, ya sé… nos han estado ‘vendiendo’ desde todos los medios afines (prensa, radio y televisión) que “es el mes más caluroso del siglo” lo que no sólo no es verdad (estadísticas por meses y regiones españolas lo desmienten) sino que les viene ‘como anillo al dedo’ a los defensores acérrimos del tan cacareado “cambio climático”, “calentamiento global” y del “aumento del agujero de ozono” del cual, según ellos, tienen una gran parte de culpa los ‘eructos’ y las ‘ventosidades’ -también llamadas ‘pedos’, por si alguno de esos doctos ‘asesores’ no lo entiende- de los animales rumiantes (vacas, bueyes, caballos, cabras, ovejas, etc.) porque, al parecer, los miles de aviones volando cada día, los camiones, vehículos varios y las fábricas (incluidas las que fabrican las baterías de los coches eléctricos) no tienen tanta incidencia… ¿Verdad señores de la agenda 2030?

A este paso terminamos comiendo grillos, saltamontes, gusanos y cucarachas caseras, obligados por estos mentirosos ‘progresistas de pacotilla’ que nos ‘venden humo’, para intentar justificar por qué en los campos se siguen eliminando cultivos de todo tipo y por qué pretenden sacrificar gran parte de la cabaña vacuna, caballar, ovina y caprina para hacer sitio a esos ‘preciosos’ y ‘limpios’ campos plagados de ‘placas solares’ y gigantescos ‘molinos de viento’ que horrorizarían al mismísimo Don Quijote.

Ahhh!! y aviso… ¡Este invierno hará frío e incluso en el norte hará mucho frío! Es decir… como ocurre desde hace siglos.

Por qué no nos cuentan la verdad y dejan de asustarnos con profecías catastróficas medioambientales, como aquella que hace 50 años auguraba que ‘La Manga del Mar Menor’ estaría cubierta en su totalidad por el mar Mediterráneo, cuando en la actualidad sigue siendo un lugar de veraneo elegido y ocupado por miles de veraneantes de toda España y numerosos turistas extranjeros.

Me permito citar aquí la opinión atribuida a decenas de científicos, entre los que se encuentran dos premios Nobel, críticos con el catastrofismo de la ‘emergencia climática’:

“La ciencia del clima debería ser menos política, mientras las políticas climáticas deberían ser más científicas” lo que pone en entredicho, entre otras directrices, a la política europea de la ‘agenda 2030’.

Pero este pasado mes de agosto, que se ha erigido además como el más caro para veranear de lo que va de siglo -hoteles, transportes, alimentos combustibles y alquiler de apartamentos- se ha caracterizado por dos hechos puntuales que han marcado el universo político y social de este País o, mejor dicho, de lo que queda de él.

Y es que, mientras el presidente -Pedro I ‘el ególatra’- se relajaba descansando en el palacio de lujo de ‘La Mareta’ en Lanzarote, con el espacio aéreo cerrado para evitar cualquier intrusión que pudiese alterar su ‘merecido descanso’ y con una escolta permanente que ya la quisiera el mismísimo Jefe del Estado. Ante este ‘paisaje idílico’ para unos, la vida política se ha centrado en la, por ahora, CC.AA. de Cataluña en donde el PSOE se jugaba la presidencia con Illa (PSC) y había que hacer lo que fuese para lograrlo. El PCR y Comuns, ante la necesidad de -Sánchez & Illa- vio la oportunidad de ‘someter’ a este débil gobierno y obtener unos logros que ya quisieran para sí otras CC.AA. -que se sepa- el manejo del 100% de la fiscalidad para Cataluña, la gestión del aeropuerto de ‘El Prat’, los cercanías (rodalies) y una petición de 150 millones de euros a Interior para ampliar la plantilla y dotación de los Mossos de escuadra, de lo que parece ser ya tienen el compromiso verbal de Marlaska.

Mientras tanto le regatean a la Guardia Civil la equiparación salarial, los chalecos antibalas y la renovación de la flota de vehículos que ya superan los 300 mil kilómetros en muchas Unidades. El próximo paso Sr. Marlaska… ¿Será la supresión del Cuerpo de la G.C. en Cataluña?

Pero, por si este ‘bochornoso agosto’ hubiese sido poco…

¿Que me dicen de la rocambolesca situación provocada por el ‘prófugo doble’ Puigdemont? Si hubiese sido el Emperador Romano Julio Cesar le sería aplicable la frase: “Veni, Vidi, Vinci”, porque con la vergonzosa colaboración del Gobierno, de su ministro del Interior y de la ineficaz -táctica y políticamente hablando- Policia autonómica catalana… llegó, se paseó -dando su mitin independentista- y huyó.

Y por último ‘bochornoso’ mes de agosto por la llegada masiva de inmigrantes a las Canarias -hasta 1.500 en una semana y 34.000 en lo que va de año- ante la pasividad y apoyo de estos ‘falsos protectores’ gubernativos que colocan en riesgo de colapso los centros de acogida y ponen en riesgo la seguridad de los residentes autóctonos. Y por si fuera poco llevamos una semana sufriendo la invasión silenciosa y masiva de marroquíes que sortean a nado la frontera de Ceuta.

Claro que Sánchez ‘ha ido a intentar arreglar la situación’ de la llegada masiva de cayucos llenos de africanos procedentes de Mauritania, Gambia y Senegal prometiendo “una colaboración para impulsar el desarrollo sostenible y equilibrado de sus sociedades”.

Magnífica palabrería, que en contra de frenar la invasión diaria y silenciosa de africanos, potencia la llegada indiscriminada de estos, anunciando la creación de la alianza ‘Africa avanza’ y un concepto nuevo de “migración circular” ¿?

Vamos a ver si lo entiendo Sr. Presidente… ¿Se refiere usted a los miles de jóvenes que ‘circulan’ de forma ilegal por nuestro país sin oficio ni beneficio?

Creo que el repoblar el país con extranjeros de diferente cultura, costumbres y creencias religiosas es una meta equivocada cuyo fin es de dudosa utilidad ya que el 80% viven subvencionados con los impuestos que pagamos todos los españoles.

Por cierto la deuda pública ya va por 1,63 billones de euros… y subiendo.

¿No sería mejor potenciar la natalidad ayudando a las jóvenes parejas de españoles a formar familias, subvencionando el nacimiento de cada hijo e incentivando su formación cultural y profesional?

Les deseo una Feliz vuelta del veraneo (los que lo hayan podido disfrutar) y preparen los bolsillos para pagar el coste político que supone mantener a Sánchez en La Moncloa, que viaje en SU Falcon, veranee en La Mareta o descanse en Las Marismillas.

¡Suerte a todos… los que se la merezcan, claro!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado