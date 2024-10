Pedro Manuel Hernández López: «España al revés»

La actual situación política, social y económica de España parece sacada de esa simpática canción infantil titulada «El mundo al revés”. En algunas de sus estrofas se puede leer y escuchar que :

«Me dijeron, que en el mundo al revés / nada el pájaro y vuela el pez/…

Que los gatos no hacen miau / ni los perros ladran guau/ pero todos dicen yes / Porque saben mucho inglés/…

Al revés, al revés/ Todo el mundo al revés (bis)…

Me dijeron, que en el mundo al revés/ Las personas no hacen palmas con las manos/ y no bailan con los pies/…

Que un ladrón es policia y que el otro es un juez/ Que dos más dos no son cuatro/ Si no que son solo tres…

Me dijeron que en el mundo del revés/ Las bombillas ya no lucen/ y los osos beben té…

Que los bebés llevan barba / Y que un año dura un mes/…

Al revés, al revés/ Todo el mundo al revés (bis)…»

España, de seguir gobernada por el actual Ejecutivo, no sería nada extraño que acaparara todas las estrofas de esta simpática canción.

Aunque sigue siendo «diferente» –pero no en el sentido que en1962 supuestamente le imprimió el exministro franquista de Información y Turismo, Don Manuel Fraga– en relación al resto de nuestros vecinos países europeos.

Desde los gobiernos de ZP y de Sánchez, es políticamente «diferente» en casi todo en lo que no debiera ser y no lo es en todo lo que debiera ser y , así, nos va y nos va a seguir yendo el pelo a todos.

Pero a Sánchez esto le importa un bledo porque sigue mintiendo, insultando e inventándose todo lo que sea necesario para así seguir gobernando a «tuttiplén» y para perpetuarse en el poder, al menos, hasta el final de esta legislatura y, si es más, pues mucho mejor para el , aunque no para España.

Desde que él y su Ejecutivo han confundido, «a drede», el ejercer el poder con el «buen» gobernar, todos ellos han andado a lomos de mula vieja por los caminos de la mentira, de la traición y del soborno; han abierto muchas veredas con la descalificación, el insulto, la venganza y el indulto.

Han navegado en cien mares junto a un comite de expertos que jamás existió, a decretazos sin consenso y confinamientos inconstitucionales ; y atracado en cien riberas, en las más radicales del independentismo, del comunismo y separatismo sin importarles para nada las caravanas de tristeza que por todas partes han visto y van dejando a su paso . Son mala gente que caminan, odian y apestan las tierras…de esa España, mía y nuestra, de esa España, nuestra y muerta.

España es el único país de la UE donde su Gobierno lo hace todo políticamente «al revés» — como si se tratase de la pegadiza canción infantil «El mundo al revés»– ya que :

–Permite que en determinadas Comunidades autonómicas se «prohíba» por Ley a los niños españoles estudiar en español mientras fomentan el uso y abuso de sus correspondientes lenguas cooficiales…

–Permite que la Justicia — a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado– «proteja» a okupas, ladrones, asesinos y violadores mientras desprotege impunemente a sus víctimas…

–Permite que se «encarcele» a dos ancianos por no haberse dejado asesinar por los ladrones que entraron en su domicilio a robar…

–Permite que se «subvencione» a toda persona, organización y partido que atente contra la unidad nacional…

–Permite que se «indulte» y se «encarcele» a los golpistas que han jurado y perjurado volver a reincidir en el delito…

–Permite que una ministra — que procedía de las más zafias y barriobajeras cloacas de los «podemitas» y ha escalado hasta el nivel de la casta –fuera voceando a los cuatro vientos que «quería volver sola y borracha a casa»…

–Permite que se homenajeen y se ensalcen a los asesinos de policías y militares, mientras a estos se les entierra por la puerta de atrás, sin luz y sin taquígrafos…

–Permite que –a través de los medios informativos públicos y privados de la prensa , radio y televisión subvencionados y que erróneamente se les «regalo», en su momento, a los izquierdosos holdings de comunicación e información– para que, con férrea «militares manu», nos sigan impunemente imponiendo su intransigente y tenaz ideario socialcomunista…

–Permite que el progresivo aumento de las violaciones, robos y asaltos de españolas por jóvenes migrantes africanos irregulares se «oculten» y no se «difundan» –a través de las cadenas televisivas públicas y privadas subvencionadas– al ser considerados como simples «chiquilladas» sin importancia…

–Permite que los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos , golpe de estado, los insultos al Rey, a la Casa Real y a la Bandera, hayan sido despenalizados mediante la promulgación y sanción de leyes anticonstitucionales, como la «Ley de la amnistía» …

–Permite —con la nueva «Ley de protección de las libertades y seguridad ciudadana», antes «Ley Mordaza»– que quien celebraba los disparos en la nuca ahora prohíba las pelotas de goma…

–Permite y aconseja que las trabajadores cojan la baja laboral por la menstruación mientras quieren que los pacientes oncológicos se vayan directamente de una «sesión de quimio» al trabajo…

–Permite que los asesinos etarras que están en libertad y sin pedir perdón sean ahora los que exigen perdón por haber conquistado México hace 500 años…

–Permite que uno de sus principales y más sociales ministerios –el de Interior — basándose en supuestos e infundados motivos de «seguridad ciudadana» haya invadido la «privacidad» de los ciudadanos con total impunidad y contravenir el Art. 18.4 de la Constitución Española de 1978 por el que : «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»…

–Permite, así mismo que el ministerio de Interior — pese a las promesas de su titular Fernando Marlaska (sin Grande, porque ya no lo es)– haya colado por la puerta de atras la «reforma penal» exigida por Bildu para acortar las penas de prisión a 41 etarras, entre ellos, a dos de los más sanguinarios pistoleros de ETA , como Francisco Javier García Gaztelu, alias «Txapote», uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco y que en unos seis meses podría estar el libertad junto a José Javier Arizcuren Ruiz, alias «Kantauri’, autor de la muerte de 20 personas, de decenas de heridos y por participar en varios secuestros y otros delitos.

La lista sería interminable y, «aunque, para muestra un botón…», todo esto es señal segura e inequívoca de que –aunque, en teoría, ya no se puede caer más bajo– cuando menos lo esperemos va a surgir el universalmente famoso ingeniero aeroespacial Edward A. Murphy con su conocida «ley» para recordarnos, una vez mas, que «si algo puede salir mal y empeorar, saldrá mal y empeorará». Y tratándose de la España sanchista seguro que todo va a ir a peor.

El ganador de las últimas elecciones generales, el presidente del PP y candidato a gobernar España, Alberto Nuñez Feijóo, ha vuelto a poner una vez más los «puntos sobre las ies» diciendo con esa ironía valleinclaniana– propia de los gallegos de pro– que estamos en la «España del revés» y del esperpento, donde «quien gana las elecciones es el vencido y no gobierna y, quien las ha perdido es el vencedor y gobierna»(sic).

¿Hasta cuándo vamos a seguir sin reaccionar e impasibles ante tanta ineptitud , felonía y desvergüenza politica? ¿A quién le echaremos la culpa entonces?¿A los sanchistas, a los comunistas de Sumar, a los separatistas de EH-Bildu, a los independentistas de ERC y de JxC o a todos ellos juntos…? ¿Seremos capaces de evitar que los «pájaros les disparen a las escopetas»…?

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo en Periodismo y ex senador por Murcia.