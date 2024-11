Manuel del Rosal: «Ineptocracia: La tiranía de los ineptos»

Anatole France, premio Nobel de Literatura 1921 dijo: “No estoy tan desprovisto de aptitudes como para tener que dedicarme a la política”

“Un inepto es un reloj sin agujas, siendo inútil tanto cuando anda como cuando está parado” William Cowper, poeta inglés

España ha pasado y está pasando por situaciones que en nada nos han beneficiado ni nos benefician. Esto lo he denunciado en diferentes artículos apuntando a que la causa son los políticos que nos gobiernan sin olvidar a los ciudadanos que los elegimos. España es una democracia, no es una dictadura, y somos los ciudadanos los que debemos asumir nuestra responsabilidad a la hora de conformar libremente un gobierno que durante cuatro años como mínimo tendrá en sus manos a España y a nosotros los españoles. A lo largo de la historia de cualquier país, cuando la inoperancia de los políticos se ha unido a la inoperancia de los ciudadanos a la hora de elegirlos, esa mezcla letal ha sido nefasta para la buena marcha del país. La DANA ha venido a levantar la mierda, el légamo, el fango, la miseria moral de un gobierno que ha sido libremente elegido por unos ciudadanos cegados mentalmente y encerrados en sus mezquinos intereses personales, cuando no incapaces de distinguir la luz de la oscuridad.

Busco en Internet sinónimos de incapaz. Aparecen varios. entre ellos inepto. Pregunto la definición de inepto y ¡bingo! encuentro una forma de gobierno que no conocía: Ineptocracia.

Jean d’Ormesson, (1925 – 2017) novelista, ensayista, académico de la lengua y decano de la Academia Francesa acuñó la palabra Ineptocracia para definir una forma de gobierno que cada día se expande más, sobre todo por Europa. Dice así: “Sistema de gobierno donde los menos capaces para gobernar son los elegidos por los menos capaces de producir y donde los menos capaces de mantenerse a sí mismos o de tener éxito son recompensados con subsidios que han sido pagados con la confiscación de la riqueza y del trabajo de un número de productores en continuo descenso”

El resumen es claro y diáfano: La ineptocracia es el gobierno de los políticos más ineptos elegidos por los ciudadanos más ineptos (entremos todos, salga el que pueda). Si alguien todavía tiene dudas de que Europa está gobernada por los políticos más ineptos, elegidos por los ciudadanos más ineptos, basta con echar una mirada a lo que está sucediendo en cuatro de sus países más representativos: Holanda, Francia, Alemania y España. Aunque el resto de países viven los mismos problemas de ineptitud gubernamental y ciudadana, estos cuatro definen a los demás.

La naturaleza, que va por libre y huye de la ineptitud y la estupidez de los hombres, con la DANA, ha desnudado en todas sus vergüenzas la ineptitud de los políticos que tenemos y la ineptitud y estupidez de nosotros los ciudadanos que los elegimos- ¿Se puede hacer peor? Imposible. ¿Aprenderemos los ciudadanos a partir del Apocalipsis Valenciano a elegir a quienes están revestidos de las prendas necesarias para formar un buen gobierno? Imposible. Para ambos casos, los ciudadanos deberíamos dejar de ser ineptos para no elegir a quienes les representan en su ineptitud. Es decir, los políticos que van a crear una ineptocracia. No debemos olvidar que la ineptitud, además de inoperante, perjudicial y tóxica, es depredadora porque la ineptitud siempre rinde al máximo de sus posibilidades. Es triste decirlo, pero no debemos faltar a la verdad, aunque la verdad esté demodé; y la verdad nos dice que los ciudadanos seguimos hoy estando a merced de unos dirigentes ineptos que, con sus discursos inanes, pero inflamados y sus promesas jamás cumplidas, nos tiene en un puño por nuestra ineptitud y nuestra estupidez.

MAROGA