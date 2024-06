Feijóo le restriega a Sánchez el acuerdo para renovar el CGPJ: «¿Es usted ahora de extrema derecha?»

El acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial iba a condicionar la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados.

Y así fue desde la primera cuestión.

Alberto Núñez Feijóo fue directo a la yugular:

Pedro Sánchez se felicitó, a su manera, por conseguir el acuerdo:

En su segundo turno, Feijóo dejó bien clarito que el acuerdo firmado con el PSOE no es para favorecer al Gobierno Sánchez:

Señor Sánchez, ya le he dicho que lo que hemos firmado ayer yo lo hubiese firmado hace dos años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Lo que sí quiero aclarar, señorías, es que este acuerdo no es para ayudarle, como usted se puede imaginar. No, este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado. Mire, yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo. El Consejo General del Poder Judicial no va a ser controlado ni por el Partido Socialista, ni por el Partido Popular.

Pero dado que usted me da la bienvenida al acuerdo, le voy a proponer tres muy sencillos. La mayoría de los españoles estaríamos de acuerdo. Primero, pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia. Segundo, decirle a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Y tercero, señoría, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Explique los chalés, las residencias, los viajes, los contratos, los lujos, señor Sánchez. Esos son los acuerdos que la mayoría de los españoles están pidiendo.