Un colosal Feijóo suelta en la cara de Sánchez todos los pufos de Begoña, su hermano y la corrupción del PSOE: «El mayor bulo de España es usted»

Ya no hay vuelta atrás.

Al menos desde el punto de vista del Gobierno socialcomunista.

Este 17 de julio de 2024 el presidente Pedro Sánchez comienza a desgranar en el Congreso de los Diputados su proyecto para silenciar a los medios de comunicación que no se adapten a las nuevas normas ideadas en el entorno de La Moncloa.

El jefe del Ejecutivo socialcomunista pretende negarle el pan y la sal, vía publicidad institucional, a aquellos periodistas que se atrevan a sacar noticias sobre Begoña Gómez, su mujer y sobre David Sánchez Pérez-Castejón, su hermano.

Pedro Sánchez, como suele suceder en este tipo de comparecencias, ‘obsequiará’ a los diputados con una larga chapa, amén del posterior debate cuando intervengan los portavoces o los líderes de los diferentes grupos parlamentarios.

Eso sí, antes de exponer las líneas maestras de su plan de ‘regeneración democrático’, Pedro Sánchez quiso ponerse la medalla de los últimos éxitos del deporte español. Eso sí, en vez de personalizarlo todo en el triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon o de la Selección Española en la Eurocopa de Alemania, también metió por medio y con forceps a las jugadoras del combinado femenino tras la consecución del Mundial de 2023:

España vive uno de los mejores momentos de su historia.

Eso sí, lo que no toleró Pedro Sánchez es que una gran parte de los diputados del Congreso no estuviesen como obedientes norcoreanos siguiendo sin pestañear su intervención y llegó a llamar la atención a la bancada del PP por no prestar la suficiente atención. Inaudito:

Tantas comparecencias que pido y cuando vengo no escuchan nada, están a lo suyo, menuda falta de educación.

🎥 Pedro Sánchez se queja ante la presidenta de la Cámara de las interrupciones por parte del PP: «Es todo el rato. No escuchan nada. Menuda falta de educación»https://t.co/LeQXtYNbV3 pic.twitter.com/Jv8v3kzsTC — Cadena SER (@La_SER) July 17, 2024

Ya metidos en harina, Sánchez empezó a soltar su tesis sobre los bulos y el supuesto alejamiento de los ciudadanos a la hora de elegir los medios de comunicación para informarse.

Feijóo con un ‘recorte de prensa’ sobre Begoña y Sánchez

El presidente del Gobierno socialcomunista se puso en plan catastrófico a la hora de aseverar que la desinformación pone en riesgo la democracia:

La democracia es el mayor tesoro que nos dejaron nuestros padres y madres, está en riesgo no solo en España sino en el mundo. Solo el año pasado hubo 42 países en el mundo, cuatro europeos, que experimentaron proceso de autocratización, el porcentaje de ciudadanos que no les importaría vivir en una dictadura aumenta.

Según su análisis, las nuevas amenazas del siglo XXI son «la inteligencia artificial y pseudomedios digitales que ya amenazan la democracia en Estados Unidos, Hungría, Francia, Polonia y también aquí en España. Cada año se producen miles de bulos que se comparten un 70% más rápido.

Por supuesto, el inquilino de La Moncloa relacionó las ‘fake news’ con el ámbito de la ultraderecha:

El consumo reiterado de noticias falsas está directamente al voto a la ultraderecha y el aumento de racismo, antisemitismo u homofobia. Existe un vínculo probado entre los bulos y el aumento de delitos de odio, y una relación entre estas campañas y las injerencias de potencias extranjeras que quieren debilitar a Europa, sobredimensionando la voz de una minoría anti-sistema. Usan las ‘fake news’ para envenenar la convivencia y destruir los grandes consensos sobre los que se construyen las sociedades democráticas.

Una de las medidas propuestas por Sánchez, como era de esperar, fue el tema de la publicidad institucional:

Debemos limitar la financiación de las administraciones públicas, para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores, y que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes.

El mandatario socialista subrayó que su paquete de medidas no implica, según su criterio, la exigencia de que los medios acrediten su fiabilidad:

Este paquete trata de reforzar un eje central del correcto y sano funcionamiento de la democracia como es la libertad de expresión a la vez que garantizar el derecho a la información veraz. Evidentemente no es la misión ni la atención del Gobierno de repartir carnés de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros.

Finalmente, reclamó que los ciudadanos tengan la posibilidad de rectificar prácticamente sobre la marcha determinadas informaciones:

Nos gustaría reforzar el derecho al honor y a la rectificación de la ciudadanía. Los medios tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas, algo que, por cierto, también reconoce explícitamente el artículo 20 de nuestra Constitución.

Turno para el PP

Colosal intervención de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular en su turno de palabra.

El popular no ha tragado con la homilía soltada por Pedro Sánchez y le ha soltado en su cara todos los pufos de su Gobierno: Begoña, su hermano y la corrupción del PSOE con los casos conocidos como Koldo y Tito Berni, la sentencia de los ERE y sus ‘cambios de opinión’ con Podemos, Bildu, Junts y tantas otras mentiras.

Un durísimo Feijóo ha soltado frases que retratan la falsedad del socialista como: “El cinismo hecho carne nos da cátedra de verdad” o “nos habla de acabar con los bulos pero señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted”. Por si fuera poco, le recriminó a Sánchez que no se haya disculpado públicamente por difundir bulos sobre su esposa en un Pleno del Congreso.

Y es que el líder de la oposición ha aprovechado sus quince minutos de intervención al máximo para rebatir todas las estratagemas empleadas por el secretario general del PSOE para distraer de los casos de corrupción, en especial el que salpica a su esposa.

“A lo que ha venido es en lugar de dar explicaciones, a castigar por ley a los medios por informar sobre la presunta corrupción que a usted le salpica. No sé si los hechos tendrán consecuencias penales pero todo lo que ha trascendido es políticamente reprochable La única razón por la que tiene lugar este debate es porque la mujer del presidente está siendo investigada y porque su hermano está en sede judicial por cinco presuntos delitos”.

Feijóo también resaltó que el presidente sabía lo que estaba pasando con los negocios de Begoña y que por eso, se tomó su infame ‘período de reflexión’.

“No se equivoque, señor Sánchez. Ni es ético ni estético que en La Moncloa se firmen cartas de recomendación. Lo sabía cuando se tomó esos cinco días de reflexión”.

El popular también emplazó al socialista a dar explicaciones en lugar de amenazar y emplear cortinas de humo para distraer.

“Deje de amenazar con la censura y conteste a las preguntas, si es que de verdad tiene intención de avanzar una regeneración democrática”.

Por último, le recordó que es el presidente de Gobierno el que debe respetar a los españoles y no al revés.

“¿Usted qué se cree? No somos los españoles que debemos rendirle pleitesía, es usted el que debe respeto a los ciudadanos”.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN