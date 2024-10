A Sánchez y sus compinches les importa más controlar RTVE y a los periodistas, que los muertos y desaparecidos en la DANA

A Pedro Sánchez, su subalterna Francina Armengol y a sus compinches en la Mesa del Congreso les dio lo mismo.

A pesar de que las cifras de fallecidos en la Comunidad Valenciana ya eran conocidas y que seguían in crescendo, se optó inicialmente por solventar el asunto con un minuto de silencio, pero seguir con el pleno este 30 de octubre de 2024.

Sin embargo, fue una diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, la que en su turno de intervención decidió pintarle la cara a Francina Armengol, a la Mesa del Congreso, a las vicepresidentas del Ejecutivo, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, así como a los portavoces del PSOE y Sumar por mantener la sesión.

Yolanda Díaz, que era la interpelada, se llevó el chorreo que iba dirigido realmente a la rectora del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

Quiero comenzar mi intervención, como no podría ser de otra manera, mandando un mensaje de mucho cariño, de fuerza y de ánimo a todos los valencianos que están ahora mismo junto al resto de españoles en shock por las imágenes que estamos viendo terribles en las televisiones. Créame, señora vicepresidenta, si le digo, que hoy es el único día en el que me gustaría no tener que preguntarle a usted nada.

Créame si le digo que probablemente sea la sesión de control más difícil que este grupo parlamentario va a tener que hacer a su Gobierno. Bueno, créame que no entiendo por qué ustedes dos vicepresidentas, sus partidos controlan la Mesa de este Congreso, no han pedido que se suspenda este control para poder ir a trabajar. Créame que no lo entiendo. Están a tiempo todavía, señoras vicepresidentas. Pero como la Mesa de este hemiciclo no ha suspendido la control al Gobierno, nos vemos en la obligación de preguntarles y de controlarles. Estamos a tiempo, se lo vuelvo a repetir. Todavía pueden pedir un receso el señor Patxi López y que se suspenda esta sesión de control.