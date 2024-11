Ayuso siembra el pánico en un PSOE sumido en la corrupción: «¡Aunque Begoña esté muda, Aldama canta!»

¡Vaya día eligió Juan Lobato para preguntar a Isabel Díaz Ayuso por la calidad democrática!

El todavía líder del PSOE en la Asamblea de Madrid quiso presumir de que Teresa Ribera esté a punto de ser nombrada comisaria europea y, de paso, reprender a la presidenta de la Comunidad de Madrid por contribuir a mantener un ambiente crispado en el terreno político.

La inquilina de la Puerta del Sol dedicó sus tres minutos a repasar todas las corruptelas del Gobierno Sánchez y todos los chanchullos y prebendas para poder mantenerse en el poder a cambio de los siete votos de los independentistas.

Por supuesto, remató con Aldama y su esperadísima declaración ante el juez.

El socialista se cubrió de gloria con su intervención:

Le pregunto por la calidad democrática en la Comunidad de Madrid y empiezo en positivo. Hace usted bien en no apoyar al señor Mazón y hace usted bien negándose a apoyar a Feijóo en ese intento irresponsable y ridículo de evitar que Teresa Ribera sea la vicepresidenta de la Comisión Europea , como así va a ser. Hace usted bien. Sabe Dios por qué lo hace usted, pero hace bien y se lo digo. Hace bien. Mire, democracia, señora Ayuso. El CIS pregunta desde hace muchísimo tiempo por una cosa particular, que es cuál es el principal problema para los ciudadanos. Y esta semana, en el CIS que hemos visto publicado, se reflejan claramente las consecuencias del populismo y de la polarización. Fíjese, primer problema. Los problemas políticos. Segundo problema, el mal comportamiento de los políticos. Tercer problema, los partidos políticos. ¿Usted qué opina de esto? ¿Usted cree que tiene alguna responsabilidad lo que pasa aquí cada jueves? El espectáculo que se ve en toda España de insultos, de ataques, de falta de respeto. Y cuando se debilita la democracia, quienes más pierden son los ciudadanos. Y cuando usted aprieta el botón de la polarización, de la radicalidad, del insulto, de la falta de respeto, lo que se está atacando es a la democracia, señora Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso lo tuvo a huevo para dejar KO a Lobato:

Jueves, nuevo día de pánico en el PSOE. Aldama canta voluntariamente estas horas. Espero que no le comparen también con Freddy Mercury, como han hecho con Begoña Gómez en la comisión, porque se nos quedó afónica. Me habla del fortalecimiento de la democracia. Se sale por Peteneras con todo lo que le viene, porque es que son incapaces de sostener que su presidente, su líder, ha dicho que se van a quedar con o sin Parlamento. Y esa es la desgracia que está sufriendo España. Apoyo cien por cien el veto a Ribera. Fíjese que le quede claro. Apoyo cien por cien que se vete a Rivera en Europa porque después de lo que ha sucedido en Valencia no veo bien premiar a ningún político. Y hay que tener un ego y hay que estar realmente despegado para encima ir a ponerse medallas en ningún sitio. Apoyo cien por cien a Alberto Núñez Feijóo y apoyo cien por cien que Europa vete a esta mujer. No estamos para premiarnos entre políticos en este momento con lo que ha sucedido en Valencia. Un poquito más de pies en el suelo, señor Lobato.