Tellado borra la sonrisa a Bolaños con el calendario judicial que cerca a Sánchez y al PSOE: “Si necesitan un abogado, pídanlo”

El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, ha amargado el turrón al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la última sesión de control en el Congreso de los diputados, este miércoles, 18 de diciembre.

Pero antes de borrarle la sonrisa a Bolaños, Tellado se despachó contra el ministro José Manuel Albares, al que le recriminó por su postura a favor del régimen de Nicolás Maduro, impulsada por el papel que juega el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“Señor Albares, no se equivoque, usted no es el ministro de Asuntos Exteriores de España, usted está al servicio de los intereses económicos que representa y defiende el expresidente Rodríguez Zapatero en Venezuela, por mucho que se vaya esa es la realidad y vergüenza de este Gobierno que se siente tan cómodo con un partido como Bildu”.

Luego de recriminarle a Albares por su respuestas con el tema Venezuela, Tellado pasó a lo suyo, a atizar a Bolaños.

Primero, sacó el listado de los acusados que rodean al Ejecutivo de Pedro Sánchez conforman José Luis Ábalos, Álvaro García Ortiz, Koldo García, Manuel Jesús Gómez, el director de Adif, el secretario de puertos del Estado, Begoña Gómez, David Sánchez, así como los delitos por los cuales se les acusa.

Luego, desarmó el argumentario impulsado por Moncloa que asegura que todo se trata de una campaña en contra del Gobierno, en una mega conspiración. “Usted forma parte de un Gobierno corrupto. Y parafraseando a Sánchez, si necesitan un abogado, pídanlo”.

“Señor Bolaños, tiene usted razón, yo no sería el ministro de Justicia de un Gobierno corrupto como lo es usted. No nos parecemos en lo absoluto. Miré aquí, este es el calendario judicial de Pedro Sánchez, de su Gobierno. Citas en juzgados y en comisiones de investigación. En rojo, el PSOE. Reconózcalo, son ustedes un Gobierno investigado. Pidan disculpas y vacíen sus despachos, España merece un gobierno honrado y, con ustedes, lamentablemente no lo tienen”.