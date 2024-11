Lobato (PSOE) se enfrenta a Sánchez y no dimite

Es el personaje del día.

Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, compareció este 26 de noviembre de 2024 en la Asamblea de Madrid por el asunto de la filtración de los datos sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.

El político socialista no admitió preguntas y, apoyado en una chuleta, soltó varios recados.

Para empezar, quien desde el propio PSOE y especialmente desde el Gobierno Sánchez trataron de ‘venderle’ una moto estropeada.

Dejó bien claro, a pesar de las presiones dentro de su formación, que él no pensaba dimitir de su responsabilidad como máximo dirigente de los socialistas madrileños:

Estoy preocupado por el linchamiento de los dirigentes de mi partido porque si lo que se dijo esta mañana era verdad, no veo problema en acreditarlo. No contemplo que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación. Y si no es así, sería bastante grave.