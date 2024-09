Javier Nart retrata al «inasumible» Fiscal General de Pedro Sánchez por sus mentiras: es lo peor que ha visto en 50 años

El abogado y ex eurodiputado, Javier Nart le ha dado un zasca en diferido al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, por pedir un cambio en el modelo procesal, ante los procesos judiciales que enfrenta el círculo más íntimo del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Nart ha criticado con fuerza las palabras ofrecidas horas antes por el Fiscal General, en las que abogaba por un cambio de los procedimientos judiciales, al considerar que estos son usados como arma política y que

“España necesita un nuevo modelo procesal. No digo un nuevo modelo en consonancia con los países de nuestro entorno, sino el modelo que ya existe en nuestro país, que coexiste en nuestro ordenamiento jurídico. En todas las democracias occidentales, también la nuestra, la repercusión mediática del proceso penal, convierte a este en un instrumento de confrontación mucho más allá de su verdadera trascendencia (…) El sistema no funciona en el contexto actual, pero que ahora no es eficaz ni garantista”.