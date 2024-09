Mano de palos de Carlos Cuesta con una periodista progre desmontando el bulo sobre la salida de Edmundo González

Escándalo mayúsculo.

Edmundo González denunció coacciones del régimen chavista dentro de la Embajada de España en Caracas para acatar la victoria de Maduro y salir del país.

El opositor venezolano admitió que le obligaron a firmar un documento reconociendo como presidente al dictador, todo ello inmortalizado en una fotografía con la presencia de Delcy Rodríguez.

Por su parte, el Gobierno de España negó negociación alguna con el régimen chavista. Lo cierto es que el embajador de Sánchez consintió el chantaje aceptando una política propia de la mafia criminal.

Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, explicó en ‘Buenos días Madrid’ (Telemadrid) este 19 de septiembre de 2024 que esta coacción a González era “una aberración difícil de explicar”, incluso “dentro de la aberración de este Gobierno” que ha convertido España “en una aventura permanente de ilícitos continuos”.

En este punto, el periodista denunció que, de nuevo, la embajada de España, ha vuelto a vulnerar tal y cómo se hizo con Delcy Rodríguez. Ahora, el embajador Ramón Santos, conociendo que Edmundo tiene a su familia bajo vigilancia, “se le hace firmar un documento” y se encarga de escoltarlo al avión. “Es de vergüenza elevado al cubo”, subrayó.

Karmentxu Marín, que también estaba en la mesa de debate, se empeñó en defender que, Edmundo González quería salir de Venezuela “a cualquier precio” cuando podría “haberse quedado perfectamente en la embajada”

Cuesta, respondió desmontando el discurso de Marín sobre la salida del opositor venezolano:

“¡No, quería ser presidente! Este señor estaba en la embajada de Países Bajos y este país no estaba dispuesto a ser colaborador y que se violase la normativa interna de la Unión Europa. Que esta persona pise territorio europeo está prohibido porque es una narcodictadura y no estaba dispuesto a ser cómplice en la coacción en el que el vencedor de unas elecciones se marche debilitando las opciones democráticas del país. No hemos salvado a nadie, este señor no quería marcharse ¿Para qué se presenta a las elecciones? Ha habido veinticuatro asesinatos ya. En este país este señor ha firmado un documento que vale cero. Nos lo hemos traído sacándolo a petición de Delcy, Maduro exigió que nos lo trajéramos para debilitar las opciones de gobierno de María Corina. Quería gobernar y vivir en paz”.