Demi Moore: De «actriz de palomitas» a favorita para el Oscar

La 82ª edición de los Globos de Oro ha dejado una estela de sorpresas y emociones, pero ninguna tan impactante como el triunfo de Demi Moore.

La actriz de 62 años se alzó con el galardón a Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical por su papel en «The Substance«, una sátira oscura que ha capturado la atención del público y la crítica por igual.

Moore, visiblemente emocionada, subió al escenario del Beverly Hilton Hotel para recibir el primer premio de actuación de su carrera.

«Estoy en shock ahora mismo», comenzó diciendo. «He estado haciendo esto durante mucho tiempo, más de 45 años. Esta es la primera vez que gano algo como actriz. Me siento tan humilde y agradecida».

El discurso de Moore no solo conmovió a la audiencia presente, sino que también resonó en las redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia.

La actriz aprovechó el momento para reflexionar sobre su trayectoria y los obstáculos que ha enfrentado en la industria.

«Hace treinta años, un productor me dijo que era una actriz de palomitas. En ese momento, pensé que significaba que los premios eran algo que no se me permitía tener. Lo compré y lo creí».

Demi Moore dio el mejor discurso. Recordó cómo le dijeron que sólo sería una "actriz de películas ligeras" y pensó que su carrera había terminado. Pero The Substance le devolvió su pasión y propósito. Nunca es tarde para reinventarse. pic.twitter.com/PH6KooMRIP — Weplash⚡️ (@weplash) January 6, 2025

«The Substance»: Un papel que rompe moldes

«The Substance», dirigida por Coralie Fargeat, ha sido aclamada como una de las películas más provocadoras del año.

En ella, Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una actriz convertida en gurú del fitness que es despedida por ser considerada «demasiado vieja».

Sparkle recurre a una droga clandestina conocida como «la sustancia» para crear una versión más joven y perfecta de sí misma, interpretada por Margaret Qualley.

La película, que mezcla elementos de horror corporal con una aguda crítica social, ha generado debates sobre el envejecimiento, la imagen corporal y las expectativas de la sociedad hacia las mujeres en la industria del entretenimiento.

El papel de Moore ha sido descrito como «crudo» y «comprometido», requiriendo no solo un extenso trabajo de prótesis, sino también una vulnerabilidad emocional que muchos críticos consideran nueva en su carrera.

THE SUBSTANCE. Coralie Fargeat's thrilling shock to the system. In theaters now. A MUBI Release. pic.twitter.com/kxB3tLJx37 — The Substance (@TryTheSubstance) October 1, 2024

De los Globos de Oro al Oscar

El triunfo de Moore en los Globos de Oro la posiciona como una fuerte contendiente para la próxima temporada de premios, incluyendo los Oscar.

Los expertos en la industria señalan que su emotivo discurso y la narrativa de «regreso triunfal» podrían resonar fuertemente entre los votantes de la Academia.

Robert Shapiro, analista de premios de la revista Variety, comenta:

«Moore ha creado un momento que los votantes del Oscar adoran. Es la historia de una actriz subestimada que finalmente recibe el reconocimiento que merece. No me sorprendería verla no solo nominada, sino posiblemente llevándose la estatuilla dorada».

Otros ganadores destacados

«Emilia Pérez» se llevó cuatro premios, incluyendo Mejor Película de Comedia o Musical y Mejor Película en Lengua Extranjera.

«The Brutalist» se alzó con siete nominaciones, consolidándose como otro fuerte contendiente para los Oscar.

Zoe Saldana ganó como Mejor Actriz de Reparto por su papel en «Emilia Pérez».

La serie «The Regime», protagonizada por Kate Winslet, se llevó varios premios en las categorías de televisión.

El triunfo de Demi Moore en los Globos de Oro marca un punto de inflexión en su carrera.

Conocida por éxitos comerciales como «Ghost», «Indecent Proposal» y «G.I. Jane», Moore había estado alejada de los grandes focos en los últimos años, trabajando en proyectos más pequeños e independientes.

«The Substance» no solo la ha devuelto al centro de atención, sino que también ha demostrado su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes.

La actriz, que cumplirá 63 años este año, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y reinvención en Hollywood.

