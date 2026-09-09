Sánchez consuma su esperpento con Cintora y Palomera: se cisca en ceutíes y periodistas y pone la mano en el fuego por ZP

Esperpento en ‘Telepedro’.

Y pagado con el dinero de todos los españoles.

Pedro Sánchez ha vuelto a escenificar en televisión pública uno de sus números más grotescos. Este miércoles, en Mañaneros 360 de TVE, flanqueado por Jesús Cintora y Esther Palomera, el presidente del Gobierno ha intentado imponer su relato en uno de los momentos más delicados de la legislatura. Lo ha hecho con la misma mezcla de victimismo, cinismo y desprecio hacia quienes no se tragan su versión que caracteriza su etapa al frente de Moncloa.

El resultado es un ridículo completo: minimiza la crisis de Ceuta, ridiculiza a los periodistas señalados por su propio ministro del Interior y coloca la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero mientras desprecia a un testigo clave de la corrupción que afecta a su partido.

La entrevista se produjo el mismo día en que el Gobierno tenía previsto publicar decenas de informes del CNI y del CIFAS sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio. Sánchez llegó con el guion bien memorizado.Afirmó ser “el presidente del Gobierno que más ha ido a Ceuta” como si con eso aliviara la situación, y terminó de ciscarse en los ceutíes al asegurar haber estado “al pie del cañón desde el minuto uno”. Eso de las vacaciones en La Mareta tras una visita de una hora a la ciudad autónoma, por lo que sea, no fue nombrado por los presentadores.

Pedro Sánchez habla de la situación judicial de Zapatero en #Mañaneros9S: «Yo creo a José Luis Rodríguez Zapatero. Hay quien cree a un delincuente como Aldama (…) Voy a contar con José Luis en la campañas electorales» https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/Qn9tVXv6Us — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2026

Según su versión, los informes disponibles eran solo “de situación” y “no se previó en absoluto” una llegada de tal magnitud. Admitió la necesidad de invertir más en control fronterizo e infraestructuras de acogida, pero se negó a reconocer fallos graves de anticipación. Definir lo ocurrido como un “ataque híbrido” le sirve para evitar señalar abiertamente a Marruecos, mientras insiste en que “este Gobierno no acepta chantajes”.

Pedro Sánchez, en #Mañaneros9S, sobre Ceuta: «No estamos hablando de invasores, estamos hablando de personas, que en su mayoría, están buscando una vida mejor». pic.twitter.com/WU3hARQu8c — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2026

El mensaje a los ceutíes es claro: lo que vivieron no fue una crisis de seguridad fronteriza de dimensiones históricas, sino un episodio que el Ejecutivo gestionó con inteligencia y solidaridad. Sánchez se permite incluso preguntar retóricamente qué habría hecho otro Gobierno: “¿Se hubiera liado a tiros contra esos jóvenes?”. Con esa frase trivializa la angustia de una ciudad autónoma desbordada, convierte en xenófobos a quienes exigen control de fronteras y descarga toda la responsabilidad sobre la oposición. El desgaste político de Ceuta, según él, es solo una estrategia de la derecha y de Vox para fracturar la convivencia. Mientras tanto, los ceutíes siguen esperando explicaciones serias sobre por qué las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas y por qué el Gobierno central tardó en reaccionar con contundencia.

Pedro Sánchez habla en #Mañaneros9S sobre la crisis en Ceuta: «Por supuesto, tenemos que invertir más en el control y el perímetro de la frontera (…) No puede ser que tengamos centros que acojan solo a mil personas. Necesitamos infraestructuras mucho más amplias». pic.twitter.com/aGCV38oFaH — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2026

No menos escandalosa fue su defensa del listado de periodistas elaborado en el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

El documento, que clasificaba a tertulianos y profesionales según su ideología con etiquetas como “desinformación” o “antisanchista”, fue calificado por Sánchez como “muy poco afortunado” y “documento interno de trabajo”. Acto seguido, el presidente garantizó el “respeto” del Gobierno a la independencia y autonomía de los medios. La afirmación resulta insultante. Este mismo Ejecutivo ha acuñado el término “pseudomedios” para descalificar a quienes investigan sus escándalos, ha señalado a periodistas concretos y ha utilizado la maquinaria de comunicación del Estado para construir un relato único. Que Sánchez se presente ahora como adalid de la libertad de prensa mientras su ministro mantiene un listado ideológico es el colmo del cinismo.

Pedro Sánchez, en #Mañaneros9S, asegura que desconocía el listado de periodistas de Interior y que es «muy poco apropiado»: 🗣️ «De ahí a acusarnos de cosas que sí hace la oposición como amenazas con triturar periodistas o cerrar medios de comunicación» pic.twitter.com/VtaoU6NDhp — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2026

El presidente, lejos de asumir responsabilidades, contraatacó. Acusó a la oposición de amenazar a periodistas por teléfono y de financiar con dinero público a “agitadores ultraderechistas”. Es decir: el problema no es que Interior elabore fichas ideológicas de profesionales de la información; el problema es que la derecha se atreva a criticarlo. Cintora y Palomera, en su papel de interlocutores complacientes, permitieron que la defensa del “respeto” a la prensa pasara casi de puntillas.

El tercer pilar del esperpento fue la defensa a ultranza de Zapatero y la negación de cualquier irregularidad en la financiación del PSOE. Sánchez aseguró que “no hay financiación irregular dentro del PSOE, por mucho que diga Aldama”. Presentó al partido como un ejemplo de transparencia que ha realizado un auténtico “estriptis” de sus cuentas. Si llega la imputación como persona jurídica, “iremos a defender nuestra inocencia”. Al mismo tiempo, contrapuso la credibilidad que, según él, se otorga a “un delincuente” como Víctor de Aldama con la que se niega a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuyen varios delitos.

“Yo creo en José Luis Rodríguez Zapatero”, afirmó.

Y soltó sin ruborizarse que contará con él para las elecciones en 2027, «como he contado siempre en las campañas electorales”.

La frase no es menor. Mientras el cerco judicial se estrecha sobre el expresidente y sobre la propia estructura del PSOE —con la gerente del partido citada como investigada—, Sánchez elige poner la mano en el fuego por Zapatero y despreciar las declaraciones de quien ha aportado información sobre posibles irregularidades.

Es la misma lógica que aplica a su familia: Begoña Gómez y David Sánchez, según el presidente, están siendo investigados “por ser mi mujer y mi hermano”, no por las irregulares investigadas. Y en el caso del hermanísimo, condonado por delito. La presunción de inocencia se convierte así en un escudo exclusivo para los suyos.

El resto de la entrevista siguió el patrón habitual. Defensa de la ley de nietos frente al Tribunal Supremo, acusaciones al PP de derivar hacia la ultraderecha, rechazo a un adelanto electoral y confirmación de que se presentará a la reelección si los militantes lo respaldan. España, según su relato, vive “uno de sus mejores momentos” y él es el presidente más longevo después de Felipe González. La realidad de los frentes judiciales, la crisis migratoria, el deterioro institucional y el señalamiento de periodistas queda relegada a un segundo plano.El formato elegido no es casual. Mañaneros 360, con Cintora y Palomera, ofrece el entorno más favorable posible para que Sánchez controle el relato sin demasiadas molestias. El Consejo de Informativos de TVE llegó a rechazar que la entrevista se realizara a través de una productora externa por considerarlo un hecho de “gravedad extrema”. Poco importó. El presidente necesitaba un altavoz y lo encontró.

Lo ocurrido este miércoles resume el estilo de gobierno de Pedro Sánchez: cuando la realidad es adversa, se construye un relato alternativo. Ceuta no fue un fracaso de anticipación, sino un ataque híbrido bien gestionado. El listado de periodistas no es un atropello a la libertad de prensa, sino un documento “poco afortunado”. Aldama es un delincuente al que no hay que hacer caso; Zapatero es un referente moral al que hay que proteger. Los ceutíes y los periodistas críticos quedan reducidos a ruido de fondo. El esperpento, una vez más, queda consumado.