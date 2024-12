Las 10 series de tecnología imprescindibles para los ‘profesionales’ de Internet

En la era digital, las series sobre tecnología han ganado un protagonismo sin precedentes.

Ya sea por su capacidad para reflejar las inquietudes de nuestra sociedad hiperconectada o por su habilidad para anticipar futuros posibles (y a veces inquietantes), estas producciones se han convertido en auténticos fenómenos globales.

Desde la comedia hasta el drama más oscuro, pasando por la ciencia ficción especulativa, cada una de ellas aporta una visión única sobre cómo la revolución digital está transformando nuestra sociedad.

Ya sea para reflexionar, reír o simplemente disfrutar de buenas historias, estas producciones son imprescindibles para cualquier amante de la tecnología y la buena televisión.

Hoy nos sumergimos en las 10 series de tecnología que todo amante del sector debería ver, comenzando por las que han causado mayor impacto a nivel mundial y en España.

1. Black Mirror

Sin duda, la serie que ha marcado un antes y un después en la forma de abordar la tecnología en la ficción televisiva. Creada por Charlie Brooker, esta antología británica explora las consecuencias inesperadas de las nuevas tecnologías en la sociedad. Cada episodio es una historia independiente que aborda temas como la realidad virtual, las redes sociales o la inteligencia artificial, siempre con un tono oscuro y provocador.

Black Mirror se ha convertido en un fenómeno global, generando debates sobre ética y tecnología en todo el mundo. Su última temporada, estrenada en Netflix en 2024, ha vuelto a demostrar por qué es la referencia indiscutible del género. Con un reparto cambiante que ha incluido estrellas como Miley Cyrus o Andrew Scott, la serie sigue sorprendiendo y perturbando a partes iguales.

Esto es algo que ya estamos viviendo o viviremos en el futuro? La calificación que te dan las redes sociales puede afectar tu vida?? Es un ejemplo que nos trae la serie de Netflix Black Mirror: pic.twitter.com/7oz3yVuWCv — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) November 28, 2024

2. Mr. Robot

Aunque finalizó en 2019, Mr. Robot sigue siendo una de las series más influyentes sobre hacking y ciberseguridad. Protagonizada por Rami Malek en el papel de Elliot Alderson, un ingeniero de seguridad informática y hacker con trastornos mentales, la serie nos sumerge en una trama de conspiraciones y activismo digital.

Lo que hace única a Mr. Robot es su precisión técnica en la representación del hacking, algo que le ha valido el reconocimiento de expertos en seguridad informática. Disponible en varias plataformas, sigue siendo una referencia obligada para los amantes de la tecnología y el thriller psicológico.

3. Silicon Valley

Pasando a un tono más ligero pero no menos incisivo, Silicon Valley ofrece una sátira mordaz del mundo de las startups tecnológicas. Creada por Mike Judge, la serie sigue las peripecias de un grupo de programadores que intentan triunfar en el competitivo ecosistema de Silicon Valley.

Con personajes memorables como el awkward pero brillante Richard Hendricks (interpretado por Thomas Middleditch), Silicon Valley logra el difícil equilibrio entre la comedia y la crítica social. Aunque concluyó en 2019, sus seis temporadas siguen siendo una radiografía hilarante y certera del mundo tech.

4. Halt and Catch Fire

Para los nostálgicos de los inicios de la revolución informática, Halt and Catch Fire es una joya imprescindible. Ambientada en los años 80 y 90, la serie narra el nacimiento de la industria de los ordenadores personales y los primeros pasos de internet.

Con un reparto estelar encabezado por Lee Pace y Mackenzie Davis, Halt and Catch Fire destaca por su atención al detalle histórico y su profundidad emocional. Aunque nunca alcanzó el éxito masivo de otras producciones, es considerada por muchos críticos como una de las mejores series sobre tecnología jamás realizadas.

5. Devs

Creada por Alex Garland (director de Ex Machina), Devs es una miniserie que explora temas como el determinismo cuántico y la inteligencia artificial. Con una estética visual deslumbrante y un guion que no da tregua al espectador, la serie sigue a una ingeniera de software que investiga la misteriosa división de desarrollo de una empresa tech de Silicon Valley.

Devs destaca por su ambición intelectual y su capacidad para traducir conceptos científicos complejos en un thriller absorbente. Protagonizada por Sonoya Mizuno y Nick Offerman, la serie está disponible en Disney+ y es un must para los amantes de la ciencia ficción hard.

6. The IT Crowd

Cambiando radicalmente de registro, The IT Crowd es la comedia por excelencia sobre el mundo de la informática. Esta sitcom británica, creada por Graham Linehan, sigue las desventuras del departamento de IT de una gran corporación.

Con personajes icónicos como el asocial Roy (Chris O’Dowd) o el excéntrico Moss (Richard Ayoade), The IT Crowd ha conseguido el estatus de serie de culto. Sus gags sobre la brecha digital y los absurdos de la vida de oficina siguen siendo hilarantes años después de su finalización.

7. Person of Interest

Adelantada a su tiempo, Person of Interest exploraba temas como la vigilancia masiva y la inteligencia artificial años antes de que se convirtieran en preocupaciones cotidianas. Creada por Jonathan Nolan, la serie mezcla elementos de ciencia ficción con el género procedimental.

Con Jim Caviezel y Michael Emerson como protagonistas, Person of Interest evolucionó de un drama policial convencional a una compleja narrativa sobre las implicaciones éticas de la tecnología. Su visión de un futuro dominado por IA’s omniscientes resulta hoy más pertinente que nunca.

8. Maniac

Esta miniserie de Netflix, dirigida por Cary Joji Fukunaga y protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, ofrece una visión surreal y psicodélica de la tecnología y la mente humana. Ambientada en un futuro retro, Maniac sigue a dos extraños que participan en un misterioso ensayo farmacéutico.

Con una estética visual impactante y un guion que desafía las convenciones narrativas, Maniac es una experiencia única que explora temas como la realidad virtual y la neurociencia de una manera completamente original.

9. Westworld

Basada en la película homónima de Michael Crichton, Westworld lleva el concepto de parque temático a nuevos niveles de complejidad filosófica. Creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, la serie explora temas como la conciencia artificial y los límites de la ética en la creación de vida sintética.

Con un reparto estelar que incluye a Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton y Jeffrey Wright, Westworld destaca por su ambición narrativa y su impecable producción. Aunque su complejidad ha dividido a la audiencia en sus últimas temporadas, sigue siendo una de las reflexiones más profundas sobre la relación entre humanos y máquinas en la televisión actual.

10. Cómo cazar a un monstruo

Cerramos la lista con una producción española que ha dado la campanada en 2024. Cómo cazar a un monstruo, disponible en Movistar+, es un true crime que narra la caza de uno de los mayores depredadores sexuales de menores en internet.

Dirigida por Álvaro Carmona, la serie destaca por su enfoque sensible y su capacidad para abordar un tema tan delicado sin caer en el sensacionalismo. Además de ser un retrato escalofriante de los peligros de la red, la serie es un homenaje a la labor de los cuerpos de seguridad en el ámbito digital.

