Pronóstico del Tiempo: temperaturas frescas y cielos despejados en España este 27 de diciembre de 2024

El último viernes del año 2024 nos trae un panorama meteorológico típicamente invernal en España, con temperaturas frescas y cielos mayormente despejados en gran parte del territorio.

La estabilidad atmosférica será la nota predominante, aunque algunas zonas experimentarán fenómenos locales que pondrán la guinda a este cóctel meteorológico de fin de año.

En Madrid, la capital del país, el día amanecerá con algunas brumas matinales y posibles bancos de niebla que se disiparán a medida que avance la mañana. El termómetro oscilará entre los 0°C de mínima y los 12°C de máxima, lo que invita a no olvidar el abrigo al salir de casa. Los madrileños podrán disfrutar de un día soleado, perfecto para dar un paseo por el Retiro o tomar el último café del año en una terraza… eso sí, con una buena bufanda.

Mientras tanto, en Barcelona, la Ciudad Condal se despertará con un cielo despejado y temperaturas algo más suaves que en la capital. La mínima rondará los 6°C y la máxima alcanzará los 15°C. El viento será suave, lo que permitirá a los barceloneses disfrutar de un agradable paseo por las Ramblas sin temor a que el gorro salga volando.

En el norte, Bilbao se enfrentará a un día nublado con algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 13°C, y el viento del noroeste soplará con cierta intensidad. Los bilbaínos tendrán que armarse de paraguas y chubasquero si quieren salir a hacer las últimas compras del año.

Bajando por la costa mediterránea, Valencia disfrutará de un día soleado y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 17°C. El viento será suave y de dirección variable, lo que hará que el paseo por la Ciudad de las Artes y las Ciencias sea una delicia.

En el sur, Sevilla se llevará la palma de las temperaturas más agradables.

La capital andaluza registrará una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, con cielos despejados y viento suave. Los sevillanos podrán presumir de tomar el sol en pleno diciembre, aunque sea con chaqueta.

Las islas tampoco se quedan atrás en este repaso meteorológico.

En Las Palmas de Gran Canaria, el termómetro oscilará entre los 18°C y los 23°C, con cielos parcialmente nublados y algún chubasco ocasional. Los canarios podrán despedir el año con un baño en la playa, eso sí, para los más valientes.

Por su parte, Palma de Mallorca experimentará un día soleado con temperaturas entre los 9°C y los 16°C.

El viento soplará con moderación desde el noreste, lo que podría dar lugar a algunas rachas fuertes en la costa norte de la isla.

En cuanto a los fenómenos meteorológicos más destacados, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la posibilidad de heladas nocturnas en zonas del interior peninsular, especialmente en la meseta norte y los sistemas montañosos. También se esperan bancos de niebla persistentes en los valles del Duero, Tajo y Guadiana, que podrían complicar la circulación en las primeras horas de la mañana.

La estabilidad atmosférica se debe a la presencia de un potente anticiclón sobre la península ibérica, que mantendrá a raya las borrascas atlánticas.

Este patrón meteorológico es típico del invierno en España y suele traer consigo días soleados pero fríos, con inversiones térmicas que favorecen la formación de nieblas en los valles.

De cara al fin de semana y la Nochevieja, no se esperan cambios significativos en el tiempo. La estabilidad atmosférica continuará siendo la protagonista, con temperaturas que se mantendrán en valores similares a los de hoy. Eso sí, quienes tengan pensado celebrar la entrada del nuevo año al aire libre deberán abrigarse bien, ya que las temperaturas nocturnas serán bastante bajas en la mayor parte del país.

En resumen, este último viernes del año 2024 nos trae un tiempo típicamente invernal en España, con frío moderado, cielos despejados y estabilidad atmosférica. Un escenario perfecto para hacer balance del año que termina y prepararse para recibir el 2025 con energías renovadas.

Y para terminar, un consejo meteorológico-festivo: si van a tomar las uvas en la Puerta del Sol, no olviden llevar guantes. No sea que se les congelen los dedos y no puedan contar las campanadas.

¡Feliz Año Nuevo a todos!