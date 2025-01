Pronóstico del Tiempo: Lluvia y frío en gran parte de España el 28 de enero de 2025

¡Buenos días, España!

Aquí estamos de nuevo para traerles el pronóstico del tiempo en este fresco martes 28 de enero de 2025.

Prepárense para un día de contrastes meteorológicos que pondrá a prueba su resistencia al frío y su habilidad para esquivar charcos.

En Madrid, la capital del reino, el día comenzará con un espectáculo digno de Hollywood: cielos cubiertos, tormenta y lluvia escasa desde la madrugada hasta las 6:00 horas. Parece que el cielo ha decidido darnos un despertar dramático, perfecto para aquellos que disfrutan de las mañanas de película. A partir de ahí, el panorama se suavizará, pasando a estar nuboso durante la mañana y el mediodía, para terminar poco nuboso al final de la jornada. Es como si el cielo madrileño fuera un adolescente indeciso: no sabe si quiere lluvia, sol o nubes.

Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 5°C de mínima y los 11°C de máxima.

Eso sí, la sensación térmica nos jugará una mala pasada, llegando a sentirse como 1°C en los momentos más fríos del día. Así que ya saben, madrileños, hoy toca vestirse como si fueran a una expedición al Polo Norte.

