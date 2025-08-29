Pronóstico del Tiempo de este viernes 29 de agosto de 2025: España arranca el fin de semana bajo nubosidad y calor

Hoy España afronta el último viernes de agosto con un menú meteorológico variado, propio de este tramo final del verano: nubosidad abundante en el norte, calor persistente en el centro y avisos activos por fenómenos costeros en el litoral cantábrico.

El pronóstico apunta a una jornada con contrastes: mientras algunos buscarán sombra y ventilador, otros tendrán que sacar el paraguas… aunque solo sea por si acaso.

Las palabras clave para este viernes son: Madrid, España, pronóstico del tiempo, nubosidad, calor, y tormentas.

Como cada día, la meteorología se convierte en tema de conversación nacional: desde la playa de la Concha hasta la Gran Vía madrileña, pasando por los chiringuitos andaluces.

Panorama general: nubosidad norteña y calor central

Según los últimos datos de AEMET y medios especializados, hoy predomina un escenario con cielos nubosos o cubiertos en gran parte del tercio norte peninsular. Un frente atlántico será el responsable de estas nubes que descargarán lluvias principalmente sobre Galicia y se extenderán de forma ocasional al área cantábrica. En algunas zonas del Pirineo y nordeste de Cataluña, las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormenta, e incluso ser localmente intensas al final del día.

En contraste, la mayor parte del interior peninsular vive una jornada mucho más estable. Aquí las nubes se limitan a la decoración, con abundante nubosidad alta sobre todo en la mitad sur, aunque tenderán a disiparse según avance la tarde. En las Islas Canarias, cielos más bien nubosos en el norte —con alguna llovizna dispersa— pero despejados en las zonas sur.

Avisos meteorológicos: atención al mar y a las tormentas

Hoy hay aviso amarillo por fenómenos costeros activos en el área cantábrica: desde Galicia hasta el País Vasco, pasando por Asturias y Cantabria. Si tu plan incluye paseos marítimos o travesías por estas aguas, mejor consulta antes el parte marítimo… o lleva un chaleco salvavidas por si acaso.

En Baleares y puntos del litoral catalán también hay advertencias, aunque aquí son por chubascos fuertes, acompañados de tormenta e incluso granizo a primeras horas. Ideal para quienes disfrutan viendo rayos desde una terraza cubierta (y bien lejos del agua).

El calor no da tregua en el centro peninsular

El otro gran protagonista del día es el calor. Las temperaturas siguen superando los valores habituales para esta época en buena parte del país, con especial incidencia en el oeste y centro peninsular. El mercurio subirá hoy hasta los 28 ºC en Madrid, según fuentes consultadas, aunque otras zonas pueden alcanzar o superar los 35 ºC durante los próximos días.

En los valles interiores —especialmente Guadiana y Guadalquivir— se rozarán los 40 ºC este fin de semana. Así que si sales a la calle, no olvides gorra y botella de agua; hidratarse es casi tan importante como saber si va a llover.

Lluvias escasas salvo excepciones

El episodio lluvioso se concentra sobre todo en la franja norte. En la mayor parte del país, las lluvias serán escasas o directamente inexistentes durante este viernes. Solo podrán formarse tormentas aisladas en puntos concretos del este peninsular (Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental), localmente intensas y con posibilidad de granizo. El resto disfrutará —o sufrirá— estabilidad atmosférica.

Madrid: calor contenido y sin lluvias

La capital se libra hoy tanto de lluvias como de extremos térmicos desbordantes. Según fuentes actualizadas, Madrid marcará una máxima de 28 ºC y una mínima que rondará los 15 ºC. El cielo estará parcialmente nublado pero sin riesgo apreciable de precipitaciones; no habrá excusas para no salir a dar un paseo… salvo que prefieras aire acondicionado.

Previsión para los próximos días: ¿verano o entretiempo?

A continuación, te dejamos una tabla-resumen con el pronóstico meteorológico para las principales ciudades españolas durante los próximos cuatro días (datos orientativos):

Día Madrid Barcelona Sevilla Bilbao Vie 29/08 28°C / 15°C

Parcialmente nublado 27°C / 19°C

Nuboso con lluvia ocasional 36°C / 21°C

Despejado 23°C / 16°C

Nuboso con llovizna Sáb 30/08 31°C / 16°C

Despejado 28°C / 20°C

Intervalos nubosos 38°C / 22°C

Despejado 24°C / 16°C

Nuboso Dom 31/08 33°C / 17°C

Despejado 29°C / 21°C

Poco nuboso 40°C / 23°C

Soleado 25°C / 17°C

Intervalos nubosos Lun 01/09 34°C / 18°C

Poco nuboso 30°C / 21°C

Poco nuboso 39°C / 22°C

Soleado 26°C / 17°C

Poco nuboso

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por AEMET y medios especializados.

Resumen general para los próximos días:

Predominarán las altas temperaturas en todo el país.

Lluvias escasas fuera del extremo norte.

Tormentas ocasionales solo en áreas montañosas del este peninsular.

Estabilidad generalizada desde el sábado.

Consejos útiles para sobrevivir al tiempo veraniego español

Mantente hidratado; si bebes más gazpacho que agua, también cuenta.

Evita actividades físicas intensas durante las horas centrales.

Consulta avisos meteorológicos si viajas al norte o al litoral.

Si ves nubes sospechosas sobre ti… ¡haz foto! Nunca sabes cuándo será trending topic.

En resumen

El tiempo hoy ofrece una España partida entre nubarrones septentrionales y un verano que no quiere despedirse en el centro-sur. Si buscas emociones fuertes meteorológicas, apunta hacia Galicia o Cataluña; si prefieres solazo sin sobresaltos, Madrid es tu sitio. Y recuerda: “en abril aguas mil”, pero a finales de agosto… mejor abanico.