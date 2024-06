Portugal se impone 2-1 a República Checa en el ‘último suspiro’

Cuando parecía que el partido quedaría en tablas, Francisco Conceição emergió como el salvador del equipo de Roberto Martínez.

Anotó el gol de la victoria (2-1) en tiempo añadido.

En Leipzig, Cristiano Ronaldo demostró una vez más su inagotable hambre de goles y liderazgo en el equipo de Portugal.

Con veinte años defendiendo los colores de su selección, su deseo de marcar sigue siendo inquebrantable.

Ronaldo lo intentó todo: mano a mano, disparos desde el vértice del área y tiros libres, pero siempre se encontró con la resistencia de Stanek, quien detuvo sus mejores intentos.

A pesar de terminar el partido con un cabezazo que se estrelló en el poste, Ronaldo mostró su tenacidad y desesperación por contribuir al marcador.

REPORT: Portugal recover in the second half to snatch victory with Francisco Conceição’s dramatic winner 📰👇#EURO2024 | #PORCZE

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024