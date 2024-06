Un ‘incombustible’ Cristiano Ronaldo busca brillar en su última Eurocopa

La selección de Portugal ya está clasificado para los octavos de final de la Eurocopa y busca cerrar el Grupo F con estilo obteniendo su tercera victoria al enfrentarse a Georgia este miércoles. Un empate podría mantener las esperanzas de clasificación de Georgia, dependiendo de otros resultados, pero es probable que necesite una sorprendente victoria para avanzar.

Ronaldo jugará. Esta decisión fue anunciada en la rueda de prensa previa al duelo que se disputará en Gelsenkirchen.

«Puedo decir que el capitán va a estar en el once inicial. Es importante. Viene de una temporada en la que juega todos los partidos, con muchos minutos y va a continuar jugando, con un ritmo competitivo, porque no es bueno parar y después reactivar en seis días. El capitán y Diogo Costa estarán en el once titular», declaró Martínez.

El técnico también subrayó la importancia de mantener a Diogo Costa en la portería, afirmando que no realiza rotaciones en esa posición. En cuanto al extremo Francisco Conceiçao, Martínez aclaró que su condición de apercibido de sanción no influirá en la decisión de incluirlo o no en la alineación inicial contra Georgia.

Además, Martínez informó que Gonçalo Ramos, Nuno Mendes y Diogo Jota están «aptos» para el encuentro. Sin embargo, especificó que estos jugadores no están en condiciones de jugar los 90 minutos completos, ya que solo han realizado un entrenamiento con el equipo. «Pero médicamente están aptos», añadió el seleccionador.