Lamine y compañía no tienen piedad de Georgia

El triunfo de España sobre Georgia en los octavos de final de la Eurocopa 2024 no solo refleja una superioridad técnica, sino también una demostración de paciencia y coraje que es digna de admiración. Con un 4-1 contundente, la Roja dejó claro que está lista para enfrentar a cualquier rival, incluso a la anfitriona Alemania, en su próximo desafío.

El partido comenzó con un contratiempo inesperado: un gol en propia puerta de Robin le Normand al minuto 18. Este error pudo haber desmoronado la moral del equipo, pero los dirigidos por Luis de la Fuente demostraron una notable madurez. Mantuvieron la calma, se sobrepusieron al error y continuaron con su plan de juego, evidenciando una cohesión y determinación que son la esencia del fútbol de alto nivel.

