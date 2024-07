Gundogan: "Lamine juega un fútbol fantástico a un nivel muy alto a sus 16 años...da gusto verlo"

Según el alemán, «España y Alemania juegan el mejor fútbol de la Eurocopa«, y anticipa que el duelo de cuartos de final del próximo viernes será un «partido entre iguales». Esta afirmación no solo refleja su confianza en ambos equipos, sino que también subraya la calidad y el estilo de juego que están desplegando en el torneo.

Gundogan destaca que tanto España como Alemania se caracterizan por su dominio del balón y su énfasis en la posesión. En sus palabras, «será sin duda un partido entre iguales. Creo que los dos equipos están jugando probablemente el mejor fútbol del torneo en estos momentos».

Esta declaración pone de relieve una verdad fundamental del fútbol moderno: la batalla por la posesión es crucial. La clave del partido, según Gundogan, residirá en la capacidad de cada equipo para manejar los momentos sin el balón y mantener la calma bajo presión. Este enfoque táctico será determinante en un encuentro donde ambos equipos buscan controlar el juego.

Gundogan no escatima en elogios hacia sus compañeros, tanto en el Barcelona como en su antiguo club, el Manchester City. Su admiración por el joven talento Lamine Yamal es palpable: «Lo que hace tan especial a Lamine es que juega un fútbol fantástico a un nivel muy alto a sus 16 años. Cuando ves cómo juega y su nivel de madurez… da gusto verlo». Estas palabras no solo reconocen el talento del joven, sino que también sugieren un futuro brillante para el Barcelona y, potencialmente, para el fútbol mundial.

El mediocentro alemán también tuvo palabras de reconocimiento para Rodri, describiéndolo como «uno de los dos o tres mejores centrocampistas defensivos del mundo, quizá incluso sea el mejor». Este elogio no es menor, ya que resalta las habilidades de Rodri en la toma de decisiones y en su capacidad para mantener la posesión, cualidades esenciales para cualquier equipo que aspire a la grandeza.

Finalmente, Gundogan envió un claro mensaje de confianza en el nivel de la selección alemana: «No hay razón para que no tengamos confianza. Tenemos un equipo muy bueno, estamos bien asentados, tenemos ideas y conceptos claros que ya hemos aplicado en el campo y que están funcionando muy bien hasta ahora». Esta declaración es un recordatorio de que Alemania, históricamente una potencia en el fútbol, sigue siendo un equipo formidable y preparado para enfrentar cualquier desafío.

Las palabras de Ilkay Gundogan reflejan no solo su profundo conocimiento del fútbol, sino también su optimismo y confianza en las capacidades de los equipos con los que está relacionado. La Eurocopa está en un punto emocionante y, con partidos como el que se avecina entre España y Alemania, los aficionados pueden esperar un espectáculo de alto nivel.

Verdient eine Runde weiter! 💪🏼🇩🇪 Kompliment an die Mannschaft! @dfb_team || Well deserved into to the next round! 🇩🇪👏🏼 pic.twitter.com/tBKiHPQiEu

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) June 29, 2024