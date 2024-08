Fútbol: España tumba a la galáctica Francia y conquista el Oro Olímpico en París 2024

Treinta y dos años han pasado desde que España celebró su primer oro olímpico en fútbol masculino, y ahora, fuera de casa, la Selección Sub-23 ha vuelto a poner su nombre en lo más alto del deporte.

Ganar un oro olímpico siempre es motivo de orgullo, pero hacerlo en tierras ajenas, y contra una Francia guiada por el legendario Thierry Henry, lo convierte en un logro aún más impresionante.

El Parque de los Príncipes, un estadio cargado de historia y simbolismo, fue testigo de cómo España se alzó con un 5-3 tras una prórroga que dejó a la afición francesa en silencio y a los españoles celebrando con euforia.

La Rojita showed us some exemplary football at this Olympic tournament, let’s take a look back at the journey that led to their title win. ⚽️

La Rojita nous a proposé un football exemplaire lors de ce tournoi Olympique, revenons sur ce parcours qui a mené à la consécration. 🔥… pic.twitter.com/h1uhjX1lvu

