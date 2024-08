Cristiano Ronaldo: El dilema de una leyenda del fútbol en la recta final de su carrera

Esta afirmación, aunque esperada, plantea una serie de reflexiones sobre la longevidad en el deporte de élite y la capacidad de los grandes íconos para reconocer cuándo es el momento adecuado para dar un paso al costado.

Cristiano, un nombre que ha sido sinónimo de éxito y ambición durante casi dos décadas, se encuentra en un punto crítico de su carrera. Después de un desempeño modesto en la última Eurocopa, muchos se preguntan si la leyenda del fútbol está buscando aferrarse a sus últimos días de gloria o si realmente tiene algo más que ofrecer a su selección.

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024