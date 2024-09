Enfado monumental de Rodrygo tras ser ignorado para el «Balón de Oro» 2024

¿Cómo es posible que un talento de su calibre quede fuera mientras otros, incluso su compatriota Vinícius Júnior, sí están en la carrera por el prestigioso galardón?

Rodrygo Goes no ha ocultado su indignación. “Me enfadé, creo que merecía estar por lo que hice en la temporada”, confesó con evidente molestia en una entrevista con ESPN Brasil. Y, por supuesto, no es para menos. El delantero brasileño ha tenido una temporada estelar, llena de momentos clave con su club, solo para ver cómo otros ocupaban el espacio que, según muchos, debería haber sido suyo.

Su descontento, sin embargo, no está dirigido a sus compañeros nominados. “Sin desmerecer a los jugadores que están… pero creo que debería tener un lugar entre los 30”. Rodrygo refleja lo que muchos futbolistas de élite deben sentir cuando, a pesar de sus contribuciones, se ven relegados por un panel de «expertos» que, al parecer, no ha valorado su desempeño.

Lo que hace más intrigante esta omisión es el respaldo de sus propios compañeros. Según el joven astro, los jugadores del Real Madrid tampoco entienden por qué fue ignorado.

“Todo el mundo ya sabe mi indignación, que es la de todo el mundo”, subraya, visiblemente afectado por una situación que considera injusta. Pero, en su mente, no hay tiempo para lamentos. “Ahora hay que mirar hacia delante y continuar haciendo las cosas bien”.

El delantero se encuentra en un momento crucial no solo en su carrera en el Real Madrid, sino también con la selección brasileña, que atraviesa una transición entre nuevos jugadores y entrenador. Y aunque su capacidad para desempeñar múltiples roles en el ataque debería ser vista como una ventaja, él lo percibe como un arma de doble filo. “A veces me complica porque parece que solo estoy para rellenar espacios. ¿Falta alguien allí? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien en la derecha? Pon a Rodrygo…”, se lamenta, dejando entrever una sensación de ser subestimado o infravalorado incluso dentro del equipo.

A pesar de todo, Rodrygo no pierde la humildad ni el respeto hacia las leyendas que le preceden. Neymar, a quien considera su ídolo, fue objeto de elogios en la entrevista. El delantero del Al-Hilal saudí, en plena recuperación de una grave lesión, sigue siendo, en palabras de Rodrygo, «nuestra estrella y nuestro mejor jugador». Además, expresa tristeza cuando la gente habla mal de Neymar, destacando que, además de ser un ídolo futbolístico, es «una persona fantástica».

La cuestión queda en el aire: ¿Es Rodrygo una víctima de las circunstancias o simplemente ha sido subestimado por quienes toman las decisiones? En cualquier caso, el delantero no se quedará de brazos cruzados y seguirá demostrando, partido tras partido, que su nombre debe ser respetado y valorado en el fútbol mundial.

Rodrygo ha hablado. Ahora, el mundo del fútbol debe escuchar.