Sneijder y su particular «venganza» contra Florentino Pérez

Era una mañana más, de esas que solía pasar en Valdebebas, el centro de entrenamiento del Real Madrid. Al llegar, algo no encajaba; la atmósfera se sentía distinta, más fría de lo normal. Caminó directo a su casillero, ese pequeño espacio que había sido suyo por tanto tiempo. Pero esta vez, al abrirlo, se encontró con un vacío desolador. Sus cosas estaban apiladas a un lado, como si ya no pertenecieran ahí, como si él ya no perteneciera ahí. La humillación fue inmediata y profunda.

Con una mezcla de incredulidad y rabia, decidió buscar al presidente del club. Tenía que haber un error, algo que aclarar. Al entrar a su oficina, se topó con una frialdad que solo confirmó lo que ya temía.

«Ya no encajas en nuestros planes», le dijo el presidente sin rodeos. El Madrid quería ganar la Champions, y él, al parecer, no era parte de esa visión.

Antes de salir de la oficina, Sneijder sintió la necesidad de dejar claro algo: «Señor, sepa que donde quiera que vaya, jugaré para ganar». Y salió, con la incertidumbre y el dolor ardiendo en su pecho.

Apenas dos días después, su teléfono sonó. Era una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz que no conocía le habló con familiaridad y seguridad. José Mourinho, el entrenador del Inter de Milán, le ofrecía una salida, un nuevo comienzo. «Wesley, sé que tu situación allí es difícil. Ven al Inter y juntos ganaremos todo», le dijo con una confianza que resultaba casi contagiosa. Sneijder, que en ese momento buscaba algo a lo cual aferrarse, aceptó. No lo conocía personalmente, pero la promesa de Mourinho fue suficiente. A veces, una chispa de esperanza es todo lo que se necesita.

Cuando llegó a Milán, sintió una conexión instantánea con Mourinho. Lo que él le decía tenía un peso que otros entrenadores no lograban transmitir. «Tú eres uno de los jugadores más importantes de mi equipo», le aseguró, y Sneijder sintió que era sincero. Fue como un flechazo, una complicidad que se construyó rápidamente. Con Mourinho, un año valía por diez; la intensidad, la cercanía y la pasión eran distintas.

Y al final, todo encajó. La historia de Sneijder con el Inter llegó a su punto culminante en el lugar más simbólico posible: el Santiago Bernabéu, su antiguo hogar. Allí, levantó la Champions League, el trofeo que le habían dicho que nunca lograría con el Real Madrid. Al pasar por su antiguo vestuario, dejó el trofeo allí, como un mensaje silencioso pero rotundo: