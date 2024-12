El Real Madrid brilla en el Bernabéu y ‘despide’ a Jesús Navas con un festín de goles

Desde el pitido inicial, el Real Madrid dejó claro que no había espacio para concesiones.

El minuto 10 trajo la primera explosión en la grada: un contragolpe que parecía inofensivo terminó en un misil de Kylian Mbappé desde la frontal. El francés, imparable esta temporada, firmó su décimo gol en el campeonato y encendió la maquinaria ofensiva de los blancos.

Diez minutos después, el uruguayo Fede Valverde, con un cañonazo desde fuera del área, puso el 2-0 en el marcador. Sevilla estaba noqueado, pero el Madrid no bajó el ritmo. En el 33, Lucas Vázquez irrumpió por la banda derecha para asistir a Rodrygo Goes, quien definió a quemarropa para el 3-0. La grada festejaba eufórica, pero el Sevilla no se marchó al descanso sin respuesta: Isaac Romero aprovechó un descuido defensivo de Tchouaméni y cabeceó con precisión para acortar distancias (34′).

Brahim sentencia

Tras la reanudación, el Madrid no tardó en apagar cualquier esperanza sevillista. En el 53, una jugada coral terminó en los pies de Brahim Díaz, quien definió con frialdad tras un pase filtrado de Mbappé. Era el 4-1 y el Bernabéu vibraba.

El momento más emotivo de la jornada llegó en el minuto 64, cuando Jesús Navas, una leyenda viva del fútbol español, fue ovacionado por todo el estadio. El capitán sevillista dejó el campo con lágrimas en los ojos, marcando el final de una era gloriosa.

A pesar del dominio blanco, el Sevilla maquilló el resultado en los instantes finales. Dodi Lukebakio sacó un zurdazo cruzado que sorprendió a Courtois (85′) para el definitivo 4-2. Fue un gol más simbólico que trascendental, pero digno de una despedida digna para el conjunto hispalense.

La tabla se aprieta

Con este triunfo, el Real Madrid sigue de cerca al líder, Atlético de Madrid, que el sábado venció al Barcelona en un épico 2-1 a domicilio. Los colchoneros cierran el año con 41 puntos, uno más que los merengues, mientras que el Barça queda tercero con tres puntos menos y un partido más jugado.

El Bernabéu despidió 2024 con fútbol de alta calidad, un tributo a las leyendas y un mensaje claro: el Madrid no pierde de vista el liderato. La carrera por LaLiga está más viva que nunca.