«Ganó la Champions y su desempeño en la final fue muy bueno. Por eso creo más en estos premios», afirmó el delantero portugués, en lo que podría interpretarse como una crítica velada al galardón más prestigioso del fútbol mundial.

Las palabras de Ronaldo subrayan una tensión recurrente en el mundo del fútbol: ¿valoran los premios individuales los logros colectivos y los momentos clave en los grandes escenarios? Vinicius Jr., quien tuvo un papel fundamental en el triunfo del Real Madrid en la Champions League, se quedó sin el Balón de Oro, que recayó en el español Rodri Hernández. No obstante, el brasileño fue reconocido tanto en los premios The Best de la FIFA como en los propios Globe Soccer Awards, reivindicando su extraordinario año futbolístico.

Ronaldo, entre elogios y ambiciones

En la misma gala, Cristiano Ronaldo recibió dos importantes reconocimientos: mejor jugador de Oriente Medio y máximo goleador de la historia. Con su característica humildad combinada con ambición, el astro portugués agradeció el apoyo de su familia y reafirmó su compromiso con el juego. «Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor», declaró. Además, expresó su intención de conquistar la liga saudí con su club, el Al Nassr, afirmando que busca extender su legado como campeón en todas las ligas en las que ha participado.

Cristiano Ronaldo, desatado: «Vinicius Jr. se merecía el «Balón de Oro» . Durante la gala de los Globe Soccer Awards en Dubái, el «Bicho» desató titulares al declarar que Vinicius Jr., el talentoso brasileño del Real Madrid, merecía ganar el Balón de Oro. pic.twitter.com/TI8WM8fBsX — Periodista Hispano (@PDAmericaNews) December 28, 2024

La liga saudí, bajo la lupa de Ronaldo

En un gesto que no pasó desapercibido, Ronaldo defendió la calidad de la liga saudí, colocándola incluso por encima de la Ligue 1 francesa. «Es mejor que la Ligue 1, sin duda. No lo digo porque juegue allí. Deberían ir, jugar para verlo y correr a 40 grados», aseveró, minimizando la competencia en Francia al afirmar que «todo es el PSG; el resto no vale nada». Estas declaraciones reflejan tanto su adaptación a un nuevo entorno competitivo como su deseo de promover el crecimiento del fútbol en la región.

¿Un nuevo paradigma en los premios?

Las reflexiones de Ronaldo sobre los premios y el rendimiento de jugadores como Vinicius Jr. plantean interrogantes sobre los criterios para determinar a los mejores futbolistas del mundo. En un deporte donde los logros colectivos son tan importantes como el talento individual, ¿es hora de reconsiderar cómo se otorgan estos galardones?

Mientras tanto, CR7 sigue demostrando que su ambición no tiene límites. Su trayectoria en el Al Nassr y su capacidad para influir tanto dentro como fuera del campo refuerzan su lugar como uno de los nombres más emblemáticos en la historia del fútbol.