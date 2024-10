Rafa Nadal cuelga la raqueta

A los 38 años, el balear, que durante dos décadas se forjó como leyenda en las pistas, cierra un ciclo de éxito y sacrificio, dejando un legado de 92 títulos, 22 de ellos Grand Slams. Entre estos, 14 fueron en su amado Roland Garros, la tierra que lo vio reinar una y otra vez y que fue testigo de sus últimos encuentros en los pasados Juegos Olímpicos.

En un emotivo video que compartió en redes sociales, recordando la forma en que su amigo y eterno rival Roger Federer se despidió, Nadal expresó una decisión que, aunque difícil, ya se vislumbraba.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Hace poco más de un año, el mallorquín pausó su temporada para recuperarse de una lesión en la pierna izquierda, y desde entonces las dudas sobre su continuidad fueron constantes. Hoy, finalmente, llegó la confirmación.

“Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años complicados en los que no he podido jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomar, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar”, confesó Nadal, dejando ver la emoción y gratitud en sus palabras.

El último baile de Nadal tendrá lugar en la fase final de la Copa Davis, en Málaga, donde vestirá una vez más los colores de España para despedirse de su afición. “Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de la Copa Davis de 2004 en Sevilla”, añadió, evocando los inicios de una trayectoria que quedará grabada para siempre en la historia del deporte español y mundial.