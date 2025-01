41.132 millones en rojo. El abismo que nadie quiere admitir

📉 ¿Qué ha pasado con el déficit en noviembre? En este video te explicamos cómo las cuentas públicas en noviembre revelaron un déficit de caja no financiero de 41.132 millones de euros. Esto representa un aumento del 37,3 % en comparación con el año pasado. Mientras los ingresos no financieros crecieron tímidamente un 1 %, los pagos no financieros aumentaron un 6,2 %, siendo las transferencias corrientes y las inversiones reales las más significativas.

🔴 ¿Por qué nos faltan recursos? Las cifras del PIB nominal crecen, pero el déficit como porcentaje del PIB también aumenta al -2,6 %. Esta tendencia pone en duda la capacidad de mantener el equilibrio fiscal.

🚨 ¿Cuáles son las implicaciones para la economía? ¿Estamos viendo el comienzo de una mayor dependencia del endeudamiento externo?

