Carlos Alsina manda a la lona a Óscar López (PSOE) por disfrazar las debacles parlamentarias del Gobierno Sánchez

Flojo.

El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, no tuvo este 24 de enero de 2025 su mejor actuación en la entrevista que le hizo Carlos Alsina en Onda Cero.

El político socialista compareció en el programa ‘Más de Uno‘ con la creencia que iba a poder practicar el juego de los triles que viene sacando en todas sus comparecencias los diferentes ministros y cargos socialistas para culpar a la oposición de no haberse aprobado medidas de calado social en el pleno del 22 de enero de 2025.

Pero López pinchó en hueso y Alsina puso a su invitado frente a la realidad y dejándole claro que ahora mismo el Gobierno de Pedro Sánchez está en clara minoría en el Congreso de los Diputados:

El titular de Transformación Digital quiso hacer una matización:

Pero Alsina no le compró el argumento:

Óscar López trató de salir del jardín en el que se había metido:

El director de ‘Más de Uno’ insistió en la cuestión esencial:

Pero si no tiene mayoría parlamentaria el gobierno, y no la tiene, ¿cómo sabe que tiene mayoría social?

El socialista siguió empecinado en defender lo indefendible:

El periodista le metió un nuevo zasca:

López, cada vez con tono más nervioso, intentó hacer un distingo con poco éxito:

Estamos hablando del Parlamento. Yo le digo que socialmente esas medidas tienen mayoría social. Vamos, no creo que me pueda rebatir eso. No creo que usted piense que hay una mayoría española que no quiera que suban las pensiones.