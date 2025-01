Carlos Herrera estalla ante la nueva «parida» del Gobierno Sánchez para justificar su última derrota parlamentaria

La factoría de Moncloa no descansa con tal de seguir haciendo oposición a la oposición.

Los genios que tiene al frente de la máquina del mal el presidente Pedro Sánchez se han sacado del magín una nueva expresión para culpar, cómo no, a la oposición de causar un «dolor social» porque por su voto en contra no han salido las ayudas a los afectados por la DANA, la revalorización de las pensiones o la subvención al transporte público.

Carlos Herrera comentó con mucha guasa este asunto:

Damas y caballeros, se acaba de decretar el día del dolor social. Bueno, se decreto ayer. Hoy sería el segundo día del dolor social. Algunos les duele España. A otros les duele, seguramente, la bolsa del escroto. Pero es que a otros les duele la sociedad porque la sociedad padece por culpa de la política. Lo que pasa que no está claro exactamente qué parte de la política es responsable de esta situación. Uo les doy los datos y ustedes, juzgan.

La última parida que ha salido de la mente de los asesores monclovitas es el dolor social. ¿Y qué es el dolor social? El dolor de aquellos que ven que el abono de transporte acaba o aquellos que verán en febrero que no se actualiza la pensión, y, por lo tanto, dejarían de cobrar unos 40 o 50 euros al mes. Ese es el dolor social. Seguramente, algún sector más que ahora mismo no caigo que debe estar seriamente perjudicado. ¿Y por qué lo está? Porque no ha salido un decreto omnibús aprobado en el Parlamento. ¿Y por qué no ha salido? Porque Pedro Sánchez no tiene una mayoría estable. Porque uno de los que forma parte de la mayoría de investidura, que es Junts, no ha votado a favor de ese decreto omnibus donde se hacían esas cosas. Y Pedro Sánchez y La Moncloa atribuyen el dolor social a la oposición formal que no ha votado ese decreto omnibus, pero no lo hace con sus socios, que son los que realmente resultan definitivos.