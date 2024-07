Entrevista con el socio clave de LiteFinance en América Latina, Jeanpierre Díaz

Tenemos el placer de presentar una entrevista con uno de nuestros valiosos socios en América Latina, Jeanpierre Díaz. Tiene una amplia experiencia en finanzas e inversiones y ha estado colaborando con éxito con LiteFinance durante varios años. En esta entrevista, Jean compartió sus puntos de vista sobre el estado actual y las perspectivas del mercado financiero en la región, asimismo habló sobre las ventajas que brinda la plataforma LiteFinance a sus clientes.

Por favor, háblenos de usted y de su carrera en finanzas e inversiones. ¿Cómo empezó a trabajar en este campo?

Inicié en el trading entre el año 2018 a 2019, tomé más de 15 cursos de trading algunos certificados y otros no. La mayoría fue una decepción.

Debido a esto, experimente mercados de STOCKS – opciones de acciones, futuros, forex, y pseudo-mercados como criptomonedas, índices sintéticos y opciones binarias.

Lo cuál me ayudó a un entendimiento global del trading, y logrando especializarme en forex mediante CFD’s.

Logré con el tiempo y mi experiencia ser docente de la escuela BURS ADVISORY, y con el tiempo ser SOCIO de la escuela.

¿Cómo comenzó su colaboración con LiteFinance? ¿Qué fue lo que le atrajo de esta empresa?

En uno de los cursos tomados, una persona recomendó Litefinance, y yo justo estaba por abrir mi cuenta real y así empezó mi relación con Litefinance, me agradó mucho el retiro y depósito local.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando con LiteFinance? ¿Qué logros destacaría durante su colaboración?

Usando Litefinance desde el año 2019, y recomendando desde fines del 2020 en BURD ADVISORY.

Respecto a los logros, pues la gran cantidad de afiliados que proporciona Burs Adivosry al broker.

¿Qué ventajas y oportunidades únicas ofrece LiteFinance a sus clientes en América Latina?

La verdad, para ser sincero. No encuentro ninguna ventaja o oportunidad única a excepción de la CONFIANZA y COMUNICACIÓN con el broker. Ya que aparte de eso, me brinda lo mismo que otros broker…

En realidad, debido a que estamos creciendo mucho en redes, cada mes nos llegan muchas propuestas tentadoras, pero por el momento no me inspiran confianza como Litefinance.

¿Cuáles son las principales metas y objetivos de su asociación con LiteFinance?

BURS ADVISORY: Atención rápida y cuentas especiales para alumnos.

y como Jeanpierre Saavedra: Conocer más a Litefinance como empresa y ser parte del Equipo, ya que tengo la experiencia suficiente para hacer crecer como marca la empresa.»

¿Cómo calificaría las plataformas de trading y las aplicaciones móviles de LiteFinance? ¿Qué características y funcionalidades sobresalen?

Página web: 8/10 Aplicativo móvil: 6/10 (Ocasionalmente se cuelga, o tarda en cargar el trade)

Respecto a características o funcionalidades sobresalen: La simplicidad, es intuitiva.

¿Cómo afectan a la comodidad y eficiencia del trabajo de los clientes en los mercados financieros?

El permitir modificar el apalacamiento en la cuenta de trading después de creada es genial. Luego la plataforma no es tan usada como METATRADER 4, el 20% de nuestros alumnos usa la plataforma para operar, otro punto positivo es ver el gráfico de rentabilidad en nuestro perfil, los concursos mensuales, el poder platicar como red social con otros perfiles de trading va genial.

¿Puede dar ejemplos de cómo el uso de los servicios de LiteFinance ha ayudado a sus clientes a tener éxito?

Servicios de Litefinance que ayuden al “éxito”, considero que ninguno. El copy trading quizá, pero no es constante.

¿Cuáles son las principales tendencias y cambios que ha observado en el mercado financiero de América Latina en los últimos años?

Este tema lo domino.

TEORÍAS CLÁSICAS que antes eran importantes, ahora son rechazadas por los nuevos traders. PATRONES CARTISTAS, PATRONES DE VELAS CLÁSICOS, SOPORTES, RESISTENCIAS, GRAN PARTE DE INDICADORES. La propuesta del trading ya no solo es aprender trading, es VIVIR del trading. Y la tendencia ahora es la CAPITALIZACIÓN, cuentas de fondeo. Un gran % del público, conoce el trading por las criptomonedas. Muchos piensan que las “CRIPTOMONEDAS” es TRADING. Cada vez la tendencia hacer SCALPING es mayor, ya casi nadie enseña SWING TRADING, desde un aspecto comercial. La competencia entre academias, y tambien brokers entre brokers es más fuerte. y Litefinance se está quedando muy atrás. Ya que los brokers están empezando a humanizar su marca de una manera profesional. Actualmente hay más personas interesándose por el TRADING ALGORITMICO y nadie está liderando eso!!!! HAY MUCHOS PUNTOS MÁS.

En su opinión, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades para las empresas financieras de la región?

Sencillo, Estrategias de CONFIANZA, muchos se preocupan en MEJORES COMISIONES, pero con una estrategia de confianza, las comisiones entran en segundo plano.

Por ejemplo, brokers como EXNESS, DARWINEX, XTB, TICK MILL, Tiene muy buenas comisiones comparadas a Litefinance, y aún así logro que nuestra comunidad use Litefinance.

Otro reto, crear servicios que le permitan hacer la competencia a las pruebas de fondeo.

Se que hay un tema regulatorio en los brokers, pero hay un caso de un broker llamado ADN, Que negoció con sus provedores de liquidez, y logran tener un apalancamiento de 10X, y lo ofrecen con cuentas apalancadas.

Simulando a una cuenta de fondeo, OSEA: en vez de una cuenta de 10 000K sería una cuneta de 1000 USD pero con la capacidad de apalancarse más y conseguir el mismo resultado.

CANAL DE YOUTUBE: el 80% de los brokers no saben llevar su canal de youtube, SOLO SUBEN SEMINARIOS, WEBINARS, Y NO TIENEN VISITAS!!!

hay más ideas, pero esas son las principales.

¿Cómo le ayuda la colaboración con LiteFinance a adaptarse a estos desafíos y aprovechar las oportunidades?

Respuesta: Me brinda lo que cualquier broker, algo especial… mmmm no.

¿Qué nuevas iniciativas o proyectos planea su empresa en colaboración con LiteFinance a corto plazo?

Bueno intenté tomar iniciativas con Litefinance, recomendé algunas propuestas. Pero veo no están preparados para tomar algunas decisiones aún. Publicidad poco eficiente, con decirte que han creado un grupo de WhatsApp para usarlos como CANAL DE DIFUSIÓN, pero ya EXISTE UNA OPCIÓN PARA CREAR UN CANAL DE DIFUSIÓN!!!, eso hace que muchas personas hagan spam a los miembros , la edición en los canales de youtube, en fin. Veo que no están dispuestos a invertir en ese pilar tan importante.

Eso me desanimó.

¿Cómo planean LiteFinance y su empresa contribuir a mejorar la educación financiera y la inclusión en la región?

Somos una escuela de Trading dedicada a maximizar la rentabilidad de nuestros alumnos a través de programas virtuales y presenciales, desde lo básico a avanzado y asi dar a conocer de manera correcta el trading en todo nuestro país y región.

En su opinión, ¿qué papel juega la educación financiera en el éxito de sus referidos?

Es un punto fundamental, para entender los niveles de riesgo, administración, uso de las ganancias, y sobre todo no perder la cabeza con una pérdida o una de las tantas oportunidades en el mercado.

¿Cómo calificaría el blog de traders de LiteFinance en términos de aprendizaje y mejora de la educación financiera?

Genial!! PERO, en el apartado para “PROFESIONALES” el 70% son temas de teorías clásicas, NO DIGO QUE NO SIRVAN, pero se ve que en los temas no se están adaptando a las tendencias que los traders actuales buscan.

¿Qué consejo le daría a los nuevos traders de América Latina?

Complementar tu formación con el TRADING CUANTITATIVO junto al desarrollo de tu gestión emocional.

¿Qué considera que es su mayor logro al trabajar con LiteFinance?

Tener a mis alumnos contentos con el broker en sentido de confianza y tranquilidad.

¿Qué cualidades considera las más importantes para una asociación exitosa en el sector financiero?

Confianza comunicación e innovación.

¿Qué recomendaría a otras personas que estén considerando colaborar con LiteFinance?

Brindar los servicios del broker de manera transparente, sin engañar a las personas. Resaltar los puntos fuertes de cada broker, en el caso de Litefinance es la confianza y la relación que se tiene con las cuentas personales.

Y que an logrado resolver todos los problemas que como en cualquier broker pueden existir.