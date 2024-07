Placas solares en verano: consejos para maximizar sus beneficios

¿Estás pensando en pasarte al autoconsumo a través de las placas solares? Cada vez es más frecuente ver cómo los hogares quieren y necesitan aprovechar la luz solar como fuente inagotable de energía. Dar este paso puede traer muchas dudas en un primer momento, porque rápidamente comenzarás a disfrutar de sus beneficios y esas dudas se disiparán.

Disfrutar de una mayor producción de energía pero sin ver cómo la factura de la electricidad aumenta, es siempre una gran noticia. Por eso, si crees que en verano no puedes llevar a cabo un proyecto como este, estás muy equivocado. Te contamos cuáles son los mejores consejos para conseguir los máximos beneficios de tus placas solares en la época estival.

Usa los electrodomésticos durante las horas centrales del día

Para poder aprovechar al máximo la energía solar, lo mejor es no esperar a que llegue el atardecer, sino que siempre debemos tener en cuenta las horas centrales del día. Esas de las que debemos escapar para ir a la playa o al sol por su alta radiación. Pues en el hogar es totalmente al contrario, ya que será ese momento cuando debemos usar los electrodomésticos y demás dispositivos electrónicos. Ahí se genera más energía y necesitamos aprovecharla bien. ¿Necesitas poner la lavadora? ¿Estás pensando en un suculento menú y hacerlo al horno? Las horas centrales te ayudarán a llevar todas estas tareas a cabo de una manera rápida, precisa y efectiva. Debes considerar el instalar placas solares con batería porque se encargará de guardar el excedente, para un uso posterior, de manera que la podrás seguir usando en otros momentos como en los días más nublados o incluso por las noches.

Aprovecha una mayor producción de energía en verano

Como bien sabemos, con la llegada del verano vemos cómo los días son más largos. Esto se traduce en más horas de sol. La radiación solar también será más intensa y así se refleja en una producción más elevada de los paneles solares. De manera que podrás tener electricidad y sin tener que pensar en la planificación de la electricidad para no llevarte sorpresas en la factura. ¡Todo ello queda atrás! Ahora lo único que necesitamos es mirar hacia delante y ahí tenemos el futuro más sostenible, gracias a opciones como los paneles solares.

Realiza un mantenimiento regular de las placas solares

Para poder asegurarnos que estamos aprovechando al máximo todos sus grandes beneficios, también debemos considerar una revisión. De manera que no haya ningún tipo de obstrucción que impida el paso de la energía. La instalación de placas solares siempre se debe dejar en manos de los expertos y Sunhero es la empresa líder que hará que tus placas solo te otorguen los grandes beneficios que necesitas.

Elige, Sunhero, la compañía líder a la hora de instalar los paneles solares

Ya lo hemos mencionado pero no está de más el volver a hacerlo. Siempre que pensamos en las ventajas que nos traen las placas solares sí que hacemos referencia a todo ese ahorro de electricidad que se verá reflejado en la factura, pero no es la única y gran ventaja. ¡Estamos rodeados de ellas! Y por eso, para disfrutarlas debemos empezar por el principio: contratar la compañía líder que es Sunhero, sin duda. ¿Por qué? Porque se encargarán de diseñar tu sistema fotovoltaico a medida, haciendo que la energía solar sea asequible para todos. Solo necesitas contarles tus necesidades y se pondrán manos a la obra. Claro que las ventajas no se quedan ahí sino que van más allá. Sunhero también se encargará de la tramitación de todos los documentos reglamentarios, gestionando licencias así como brindarte ayuda a la hora de hablar de las subvenciones del Estado, destinadas al autoconsumo.

Aprovecha tus vacaciones de verano para la instalación

El frenético ritmo de vida no nos ayuda a pararnos a pensar en lo que realmente, nosotros o nuestro entorno, necesitamos. Por eso, cuando llegan las vacaciones queremos desconectar todo lo posible por nuestra salud. Es ahí cuando puedes dejar todo en manos de Sunhero. Ya hemos dicho que se encargan de todo y así es. Puedes tomarte unos días libres y al volver, tendrás un nuevo sistema instalado con el que conseguirás ahorrar desde el primer momento para seguir pensando en nuevas vacaciones.

Recuerda que el proceso también requiere de trámites que se van a gestionar de la manera más rápida y precisa pero solo si confías en la empresa líder.

Más rendimiento en otoño

Es cierto que cuanto antes comencemos con el proceso, antes podemos hablar de ahorro y de rendimiento. Aunque en el verano tenemos más horas de luz, no podemos dejar de pensar en el otoño. Porque será ahí cuando suceda el momento de máxima producción. Esto es gracias a que las temperaturas bajan y como sabes, si no suben de los 25º estaremos aprovechando mucho más el rendimiento de las placas solares.

Ten en cuenta que aunque el verano genera mucha producción, el otoño favorece al rendimiento de las placas para que estas sigan trabajando de una manera correcta.

Una decisión inteligente y sostenible

Se mire por dónde se mire, elegir las placas solares se convierte en una alternativa de lo más inteligente. Con la subida de los precios de la luz, ya son muchos los usuarios que no se lo están pensando dos veces. Además, si tienes dudas de dar el paso solo tienes que confiar en los mejores, en los que te van a asesorar y a caminar contigo hacia ese futuro más sostenible que te mereces: Sunhero.

Aprovechar las fuentes de energía renovable hace que estemos aportando nuestro granito de arena para proteger al medio ambiente, que lo necesita y mucho. Recuerda que el verano es una época esperada por muchos, llega de fiestas, sol y días libres. Pues aprovecha todo eso de una manera productiva y piensa en invertir en un futuro más sostenible.